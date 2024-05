Pro Putina maminky, pro armádu vojačky. Rusko láká ženy do války na Ukrajině, riskuje tím ale reputaci

Představa, kterou o ruských ženách utváří prezident Vladimir Putin, se v zemi střetává s potřebami armády. Ruské bojové jednotky potřebují rekruty, a usilují proto o nábor žen. Na frontu je lákají propagační materiály, vězeňkyně nabírají úředníci výměnou za milost a finanční odměnu. Pro ruskou společnost ale ženy v armádě znamenají „projev zoufalství“ , připomíná deník The New York Times. Moskva 6:59 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin (uprostřed) pózuje se studentkami Vyšší vojenské letecké školy Anatolije Serova v Krasnodaru poté, co jim předal květiny v předvečer Mezinárodního dne žen, 7. března 2024 | Zdroj: Profimedia

„Zkušenosti s bojem a vojenská specializace nejsou vyžadovány,“ stálo v inzerátu, který byl v březnu zveřejněn v ruském Tatarstánu. Ženám nabízel výcvik a vstupní bonus ve výši 4000 amerických dolarů (přes 93 000 korun). Inzeroval také jediný společný cíl ruské armády – vítězství.

Ruská armáda se snaží posílit své řady ve válce na Ukrajině, kterou prezentuje jako dlouhodobý konflikt nejen s Kyjevem, ale i jeho západními spojenci. Tato strategická potřeba se ale střetává s ideolologií ruského prezidenta Vladimira Putina.

Připravit další generace na válku. Na školách v Rusku se budou učit, jak vyrábět a ovládat útočné drony Číst článek

Putin vykresluje ženy jako manželky a matky, které střeží sociální harmonii národa. I v nedávném projevu tak Rusům připomněl, že pro každou ženu je na prvním místě rodina bez ohledu na její kariérní či jiné úspěchy.

Ruská armáda má ale o ženách v Rusku jinou představu. Její silná pozice ve válce na Ukrajině je udržitelná, jen pokud dokáže neustále přijímat nové rekruty. Těmi se mají více stát právě ruské manželky a matky, které do bojů vstupují dobrovolně.

„Zvykla jsem si na to, že se na mě často dívají jako na opici a říkají: Ona je v uniformě!“ řekla pro The New York Times Ksenia Škoda, rodačka ze střední Ukrajiny, která od roku 2014 bojuje na straně Ruska.

Za milost do první linie

Ženské posily hledá ruská armáda i mezi vězeňkyněmi - výměnou za roční službu v první linii jim náboráři nabízí milost a 2000 amerických dolarů měsíčně, tedy desetinásobek ruské minimální mzdy.

Žádost o přijetí do armády podaly z vězení desítky žen.

Některé dobrovolnice se ale na Ukrajinu nedostanou. Právě odsouzené, které se přihlásily koncem roku 2023, zatím do boje poslány nebyly.

Co stojí za zpožděním jejich nasazení, ale není jasné. Vězeňská služba ani ruské ministerstvo obrany se k případu nevyjádřily.

Paní Škoda a šest dalších žen bojujících na Ukrajině za Rusko pro The New York Times uvedlo, že náborové úřady dobrovolnice stále běžně odmítají, nebo je posílají do záloh.

Rusko zruší dvě věznice na Sibiři. Vyprázdnily se, protože trestanci odešli bojovat na Ukrajinu Číst článek

Ruská socioložka Taťjana Dvornikovová, která se zabývá studiem ženských věznic, se domnívá, že ruská armáda bude s vysíláním odsouzených žen do boje otálet, dokud bude mít jiné možnosti náboru.

„Pro ruskou armádu by to znamenalo velmi nepříjemné reputační riziko,“ řekla. Většina Rusů by takové porušení společenských mravů považovala za projev zoufalství.

Ženy v ruské armádě ale mají delší historii. První ženské bojové jednotky v zemi vznikly už na konci první světové války a i tehdy byly výsledkem těžkých ztrát armády. Podobně tomu bylo i o desítky let později, kdy ženy nasadil do bojů Sovětský svaz.

V té době byly pilotky a bojující ženy často obdivované - The New York Times ale připomíná, že se tak mnohokrát dělo ve snaze zakrýt diskriminaci nebo sexuální obtěžování, kterému mnoho žen v armádě čelilo.

Dobrovolnice

Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 se ženy, které chtěly bojovat za Kreml, často dostávaly na frontu spíše prostřednictvím domobrany na východě Ukrajiny než skrze klasické jednotky.

„Přijali kohokoli, úplně každého,“ řekla Anna Iljasovová, která vyrostla v ukrajinské Doněcké oblasti a několik dní před ruskou invazí se přidala k místní separatistické domobraně. „Neuměla jsem ani držet automatickou pušku,“ řekla.

Možná nenávist, ale ne pohrdání. Ukrajinští vojáci považují Rusy za tvrdé nepřátele, říká fotograf Číst článek

Další ženy se přidaly k ruské polovojenské jednotce Espaňola, která ženy přijímá od září 2022.

„Tihle lidé se o mě starají, jsou jako rodina,“ řekla bojovnice Españoly z Krymu, která vystupuje pod přezdívkou Poshest, tedy „Mor“.

‚Ale ty jsi žena‘

Počet žen sloužících v ukrajinské armádě se od invaze zvýšil o 40 procent a koncem roku 2023 dosáhl podle ministerstva obrany 43 000. Po invazi ukrajinská armáda navíc zrušila genderová omezení pro spoustu funkcí potřebných v armádě.

Mnohem větší ruská armáda měla před válkou podobný počet žen ve službě, kolem 40 000. Většina z nich ale sloužila na administrativních pozicích.

„Často mě od boje drží argumenty typu: Ale ty jsi žena!“ přiznala proruská vojákyně Škoda. „A z toho vždycky šílím,“ dodala.

Důstojnice ruské armády Iljasovová opakovaně odmítla nabídku k sňatku od muže ze své jednotky. „Vždy říkám, že já jsem si vzala válku,“ řekla.