Britské armádě chybí tisíce vojáků. Vláda chce změnit pravidla, koho lze rekrutovat

Britská armáda povolila rekrut vojáků, kteří nemají občanství Velké Británie a bydlí mimo hranice státu. Počet vojáků Spojeného království se dlouhodobě snižuje. Nově se ministerstvo obrany snaží nalákat více lidí. V pondělí bude britská vláda jednat o zjednodušení podmínek pro přijetí do armády, informoval list Daily Telegraph. Novinky by měly platit od příštího roku. Londýn 11:37 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušníci 4. pěší brigády britské armády | Zdroj: Reuters

Jak informoval britský národní kontrolní úřad, armádě v současnosti chybí na 8200 příslušníků pozemních, námořních i leteckých sil. Jde o vůbec nejhorší bilanci od roku 2010, napsal server.

Část žadatelů nesplňuje požadavky – kvůli nadváze neprojdou fyzickými testy.

Neutěšenou situaci se snaží Britové řešit už několik let. V roce 2016 upravili podmínky pro žadatele ze zemí Commonwealthu, a to včetně Indie, Austrálie, Keni, Fidži a Srí Lanky. Těm, kteří měli zájem vstoupit do armády, stačilo žít pět let ve Spojeném království.

Nyní se mají pravidla pro vstup do armády ještě více uvolnit. To znamená, že obyvatelé Commonwealthu budou moci narukovat, i když na ostrovech nikdy nežili.

Vláda si od opatření slibuje, že tak každoročně rekrutuje o 1350 lidí více. Ministerstvo obrany je připraveno vyčlenit ze státního rozpočtu o miliardu liber navíc.

Žádosti uchazečů mimo země Commonwealthu ovšem nebudou přijaty. Výjimku mají například Irové, a také Gurkhové z Nepálu. Ti mohou podat žádost do armády již nyní díky upravené legislativě.

Nyní se vláda pokusí nalákat i více žen, které budou mít poprvé možnost se přihlásit na všechny pozice v armádě. Vyčleněno bude také více míst pro etnické menšiny.