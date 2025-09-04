Armani byl perfekcionista. Jeho design nedovoloval žádné výstřelky ani módní kolotoče, míní návrhář
Ve věku 91 let zemřel italský módní návrhář a zakladatel slavné značky Giorgio Armani. Svoji slavnou módní značku založil před padesáti lety a patřil mezi elitu oboru. Značka Armani si postupně získala celosvětovou prestiž a expandovala i do oblasti kosmetiky, hudby, sportu a luxusních hotelů. „Armani je perfektnost, střídmost, ale zároveň jistá nadčasovost,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál módní návrhář a vysokoškolský pedagog Josef Ťapťuch.
Armani často říkal, že nikdy není spokojený, že je posedlý hledáním dokonalosti. Jak se to projevovalo na jeho práci?
Byl to perfekcionista, který zřejmě opravdu nikdy nebyl spokojen, přesto jeho věci byly vždy na mimořádně vysoké úrovni. Armani začal v roce 1975 v konfekci a ne v salonu vysokého krejčovství, sám se vypracoval. Byl to velice pragmatický člověk, ostatně jeho studia začala v medicíně. Byl to velice střídmý, velmi racionální a logicky uvažující stylista a umělec.
00:00 / 00:00
Žádné výstřelky a módní kolotoče. Armani byl střídmý a racionální umělec, říká v rozhovoru návrhář Josef Ťapťuch
Zároveň byl ale také perfektní manažer. Armani byla v podstatě stále rodinná firma a vytvořil díky ní velice osobitý a naprosto nadčasový styl. Design od Armani je perfektnost, střídmost, ale zároveň jistá nadčasovost - žádné výstřelky a módní kolotoče.
Pánský charakter
Poznal by někdo, kdo se pohybuje v módě, že je model od Armaniho?
Dalo by se říct, že kdo se v módě pohybuje, Armaniho pozná. Jeho styl se za celých 50 let zásadním způsobem nezměnil. Startoval svoji kariéru především v pánské módě, ale tu velmi úspěšně potom aplikovali do dámské módy.
Jeho styl byl neobyčejně oblíbený i u dam, protože modely měly jistý pánský charakter. Vysoká krejčovina, perfektně vypracovaná sáčka atd. To všechno zaujalo dámy, které odmítaly módní výstřednost a šly spíše za diskrétní dokonalou elegancí.
V čem podle vás Armani přesáhl svět módy? Zůstane po něm něco opravdu nadčasového?
Zůstane po něm především jeho styl a schopnost ve všem, na co sáhl. Jeho aktivita je nesmírně široká, byl stále sám sebou. Držel se naprostého modernismu, nikdy se neobracel do minulosti - baroko, rokoko, to všechno ho nechávalo naprosto chladným. Jediná doba, kterou měl velmi rád a kterou aplikoval, bylo období Art Deca a Bauhausu, velkého modernismu dvacátých let.
Jeho styl se naštěstí za 50 roků vůbec zásadním způsobem nezměnil. V poslední době ho známe i z prezentace svých kolekci originálních modelů v Paříži v rámci týdne módy, ale i tam je Armani především technicky naprosto dokonalý Krejčí. A to si myslím, že je zásadní věc, co zůstala. Nebyl módní návrhář, ale módní designer v tom nejlepším slova smyslu.
Audio rozhovoru si můžete poslechnout v úvodu článku.