Odsouzen kvůli studentskému videu. ,Mladí Rusové nemají šance, na vše jsou sami,‘ říká politický vězeň

Před necelým rokem odsoudily ruské úřady čtyři editory studentského média Doxa na dva roky nucených prací. Před tím strávili rok v domácím vězení. Celý případ začalo video, ve kterém se mladí novináři zastali studentů zastrašovaných svými univerzitami, aby se nedovážili protestovat proti Kremlu. Novinář a zakladatel Doxy Armen Aramyan v rozhovoru pro iROZHLAS.cz popisuje výslechy, atmosféru na ruských univerzitách i rozhodnutí opustit zemi. Rozhovor Moskva/Berlín 7:00 20. března 2023

V dubnu 2022 jste byl spolu se třemi editory magazínu Doxa odsouzen ke dvěma letům nápravných prací. Jaká byla vaše reakce? Očekávali jste ho?

Bylo to pro nás překvapení, čekali jsme mnohem horší výsledek. Rozsudek proběhl během třetího měsíce invaze, všude byla politická perzekuce. Očekávali jsme vězení, takže to vlastně byla úleva.

„Za těchto 12 měsíců jsme se toho hodně naučili. Díky Vyšetřovacímu výboru, který shromáždil materiály k našemu případu, jsme se poprvé dozvěděli o skutečném rozsahu nátlaku na mladé lidi v naší zemi. Viděli jsme, že zastrašování neexistuje jen na jednotlivých univerzitách a školách, ale že již existuje státní program teroru proti mladým lidem.... Jak jsme uvedli v našem videu: „Úřady vyhlásily válku mládeži.“ “ Armen Aramyan (editor magazínu DOXA, před ruským soudem)

Z čeho vás ruské úřady viní?

Celá věc začala v lednu roku 2021. Alexej Navalnyj se vrátil do Ruska z Německa, kde ho léčili po otravě. V Rusku byly velké protesty kvůli jeho zatčení. My jsme v Doxe pokrývali, jak univerzity zastrašují studenty, aby je donutily se neúčastnit protestů. Říkali jim, že je vyloučí ze školy a podobně.

Psali jsme asi o šedesáti až sedmdesáti podobných případech, o kterých jsme věděli přímo od studentů. Potom jsme natočili video na jejich podporu. Adresovali jsme náš vzkaz přímo vedení univerzit a státu a požadovali jsme, aby přestaly zastrašovat studenty. Toto video bylo důvodem, proč jsme byli o pár měsíců později zatčeni.

Video vyšlo někdy na konci ledna a po pár dnech bylo zablokováno ruskou cenzurní agenturou Roskomnadzor. Po pár měsících, v dubnu, byli čtyři editoři zatčeni. Byli jsme obviněni ze zcela směšné věci. V té době se pandemické restrikce vztahovaly na politická setkání, což ruská vláda využívala k zakazování politických protestů. Byli jsme obviněni z toho, že jsme zahrnuli nezletilé do nebezpečné aktivity. Idea byla, že studenti by šli na protest a bylo to pro ně nebezpečné, protože by chytli covid.

Proces trval rok, a přitom neměli žádné oběti. Neměli nikoho, kdo by řekl, že viděl naše video, šel na protest a dostal covid. Nenašli ani žádné studenty, kteří šli protestovat kvůli našemu videu. Takže nás drželi v domácím vězení rok, bylo to celé nesmyslné, kafkovský proces.

Jak konkrétně vypadalo domácí vězení?

Člověk musí zůstat doma, nesmí vycházet ven. Měli jsme dvě hodiny ráno, kdy jsme mohli jít na procházku, vždy od osmi do deseti. Měli jsme monitor na kotníku, který sledoval naši lokaci a posílal signály policii. Nesměli jsme také používat internet.

Zastrašování a výslechy

Vyhrožovaly vám ruské úřady?

Celý náš tým byl zastrašován, každý člen naší rodiny byl vyslýchán. Mám tři mladší sourozence, dva z nich byli zastrašováni, říkali jim, jaké budou mít problémy. Báli jsme se, že se jim něco stane.

Cítili jste i nějakou podporu zvenku?

Na začátku nás hodně podporovali ruští novináři i média ze zahraničí. Hlavně v rámci studentské komunity jsme cítili velkou podporu. Jenže když strávíte rok v domácím vězení, všichni se přesunou k jiné věci. S příchodem invaze se navíc pozornost přesunula z politických vězňů na válku. Takhle to funguje, mediální pozornost je omezená.

Nyní žijete v Německu. Kdy jste opustil Rusko?

Z Ruska jsme utekli asi měsíc po rozsudku, na konci dubna. Podali jsme proti verdiktu odvolání a měli jsme měsíc, kdy je soud procházel. Byli jsme osvobozeni z domácího vězení, ale neměli jsme žádné cestovní dokumenty. Zabavila nám je policie v rámci vyšetřování.

Museli jsme uprchnout do Arménie, protože do Jerevanu se dá jet z Moskvy bez dokumentů, jen s občanským průkazem.

Ve videu, které začalo celý váš případ, jste řekli, že ruské úřady vyhlásily válku mládeži. Jak tato válka vypadá?

Náš případ byl součástí této války. Ruská politická elita vůbec nerozumí mladé generaci. Mají pocit, že tyto generace budou zmanipulovány západními silami. To je narativ, který produkují. I Navalnyj byl obviněn z toho, že nabádá děti k účasti na protestech.

Mnoho politických vězňů v Rusku jsou mladí lidé a aktivisté. Veškeré mladistvé politické organizace jsou pod nátlakem. Celá pozice ruské vlády je proti mládí. Mladí lidé zde nemají šance ani sociální politiku, neřeší se vzdělání. Jde jen o opresi a udržení moci politické elity.

‚Mladá armáda‘

Jak v tomto narativu figurují ruské školy?

Hodně škol a univerzit dává hodně prostoru státní propagandě, militarismu a patriotismu. Existuje taková armádní struktura pro mladé, jmenuje se Junarmija. Mladí lidé se toho účastní, trénují, sice ne na válku, ale je to součást propagandy. Na univerzitách jsou všichni disidenti z řad učitelů i profesorů pod hrozným tlakem, že je vyhodí, vyloučí nebo na ně někdo zaútočí. To už je běžné. Tohle vše ničí ruské vzdělání.

Ještě nevíme, jestli takové vymývaní mozků bude účinné. Ruská vláda do něj vkládá skutečně hodně úsilí, hlavě od začátku války, tím se situace hodně zhoršila.

V proslovu před ruským soudem jste mluvil o tom, že ruští studenti jsou učeni se ničeho neúčastnit, neříkat svůj názor, neriskovat kariéru ani život. Kdy jste si uvědomil, že takhle žít nechcete?

Studoval jsem na relativně prestižní univerzitě, která má pověst velmi liberální instituce z pohledu politických svobod. Univerzita má být bezpečné místo, ale nikdo se o to nesnaží. Všude se říká, jak se dá studovat cokoliv a mluvit o čemkoliv, ale nikdo tuto možnost nevyužívá, protože se všichni bojí. To je pokrytectví, které mi vadilo.

Nejde o přímou cenzuru, ale spíše o autocenzuru, kterou jsem nesnášel. Tak jsem hodně experimentoval s tím, co ještě můžu dělat. Založil jsem studentské médium Doxa. Zajímalo mě, jak moc se v rámci tohoto svobodného prostoru dá kritizovat administrativa univerzity a utlačování studentů. Zbytek je historie.

Takže autocenzura funguje účinněji než běžná cenzura?

Určitě. Učitelé nechtějí přijít o práci, protože další neseženou. Když mladé lidi vyhodí ze školy, hrozí jim, že musí do armády. Ruské instituce na autocenzuru hodně spoléhají. Univerzity tvrdí, že jsou bezpečným místem, ale o politice se tam mluvit nedá.

‚Tolerovali nás’

Jak začala Doxa?

Začala jako malé studentské médium roku 2017. V té době měla naše univerzita několik studentských médii a novin. Jenže většina byla o životním stylu a o tom, kde si koupit kávu. My jsme nebyli spokojeni s některými věcmi ve škole, a tak jsme o tom začali psát.

Jak na vaši kritiku reagovala univerzita?

Univerzita se nás nejprve snažila přesvědčit, abychom psali o jiných věcech a nějak se s námi domluvit. Pak se ukázalo, že to nefunguje. První dva roky jsme s nimi spolupracovali a setkávali jsme se. Nemilovali nás, ale tolerovali. Během dalších let se to zhoršovalo, zlom nastal roku 2019.

V létě byly v Moskvě velké protesty a hodně se politizovali mladí aktivisté. Mnoho mladých lidí bylo souzeno v politických procesech. My jsme protesty i soudy pokrývali, podporovali jsme politické vězně. To zničilo náš vztah s univerzitou. Ukončili naši registraci jako studentské organizaci, pak ukončili podporu všem studentským médiím. Zjistili, že je to pro ně nebezpečné.

Má Doxa nyní nějaké mechanismy, jak chránit své editory a novináře, aby se situace neopakovala?

Po začátku invaze celý tým opustil Rusko. Máme několik anonymních přispěvatelů z Ruska, ale je to pro ně nebezpečné. Taková je situace pro hodně ruských novinářů.

Jenže jen málo zemí uznává ruské novináře jako politické uprchlíky. Jsou tedy v zemích, kde nepotřebují víza, jako je Gruzie a Arménie. To s sebou ale také nese problémy. Například když ruský novinář odejde z Gruzie do Evropy, ale pak se vrátí, tak ho do země už nemusí pustit.

Na konci vašeho videa říkáte, že mladí lidé v Rusku vyhrají. Co by podle vás mělo nastat, aby došlo k vítězství mladých?

Tohle video bylo velmi optimistické. Mělo by se toho stát mnoho – bezprostředně například konec války a navrácení okupovaných území. Jenže k tomu, aby ruská mládež vyhrála, je potřeba zcela změnit mocenské struktury v zemi. To bude úkol naší generace, protože minulé generace to nezvládly. Ale tento optimismus už nemám.

Z Ruska momentálně masivně odchází inteligence, tedy novináři, aktivisté a další. Existuje naděje, že zemi změní mladá generace, když v zemi nechce žít?

Tohle je reálný problém. Je ještě příliš brzo na to říct, jak to dopadne. Ruské autority věnují velké množství prostředků na propagandu vůči mladým lidem. Ti pak nemají žádné životní prospekty, nemohou se stát součástí žádného hnutí, opozice je zničena, jsou na všechno sami.

Samozřejmě v Rusku je stále hodně aktivistů, ale mnoho z nich je velmi demotivovaných. Pro mladé lidi v Rusku jsou těžké časy. Ztrácí naději a pocit, že mohou něco udělat.

„I na těch nejodvážnějších a nejsvobodnějších univerzitách se mladí lidé učí tomuto způsobu myšlení: jsi ještě mladý, nevystrkuj hlavu, neriskuj život, vyloučíme tě, zničíme ti život. Viděl jsem, jak tyto často přehnané a absurdní hrozby na mladé lidi působí. Berou nám svobodu a pocit, že můžeme něco změnit.“ Armen Aramyan (editor magazínu DOXA, před ruským soudem)

Dokážete si někdy v budoucnu představit, že se vrátíte do Ruska?

Rozhodně se chci vrátit. Doufám, že nastane prostor pro politickou změnu a budu mít příležitost. I odejít pro mě bylo těžké. V té době jsem měl pocit, že když odejdu, tak mohu být užitečnější.

Na začátku invaze jsem tři měsíce pracoval z domácího vězení, podařilo se mi obejít zákaz internetu. Ale je velmi těžké pracovat, když každý večer musíte schovávat elektroniku, protože hrozí, že v noci přijde policie. Na stůl jsem vždy dával falešný notebook, kdyby mi ho zabavili.

Momentálně žiji v Berlíně, ale když mi někdo zaklepe na dveře, cítím vlnu adrenalinu. Teď nad tím hodně přemýšlím, jestli jsem neměl zůstat. Jenže to bych šel do vězení. Ztrácím pocit, že můžu něco změnit.