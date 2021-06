Smířit se nebo doufat? Arménské rodiny stále pohřešují své blízké. I osm měsíců od konce války

Válka v Náhorním Karabachu si vyžádala více než pět tisíc obětí. Kromě těch za sebou zanechal válečný konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem také spousty nezvěstných, a to i osm měsíců po jeho konci. Rodiny pozůstalých Arménů své pátrání po bližních dodnes nevzdávají a mnozí vynakládají značné úsilí, aby se s nezvěstnými mohli znovu shledat nebo je pochovat. Náhorní Karabach 13:20 22. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boje o Náhorní Karabach | Zdroj: Reuters

Larissa Dureyanová pátrá po svém dvacetiletém synovi Mxitarovi od října. Ten začal svou povinnou vojenskou službu v červenci roku 2019. Když vypukla loni v září válka, zrovna sloužil ve Fizuli. Tehdy zavolal své matce, že se přesouvá na jinou pozici. Jakou, to jí neřekl. Bylo to naposledy, co o svém synovi Dureyanová slyšela.

„Přinesli ke mně tělo mladého chlapce, který byl oblečený v bundě mého Mxitara. Dokonce měl v kapse i jeho kreditní kartu. Podle obličeje se ale nedalo poznat, zdali jde opravdu o mého syna,“ uvedl výpověď Dureyanové The Guardian. „Můj syn měl z operace v pubertě obě ruce poseté jizvami. Ruce na těle, které ke mně donesli, byly bez poskvrny,“ dodala matka nezvěstného vojáka.

Dureyanová se následně obrátila na armádu s žádostí o DNA test. Výsledky testování prokázaly, že tělo, které vydávali za jejího syna, je cizí. Že byl zesnulý mladík právě Mxitar vojáci předpokládali jen na základě jeho bundy a kreditní karty. Dureaynová pátrání po svém nezvěstném synovi dodnes nevzdala a vytrvale v něm pokračuje.

Počet vojáků, kteří jsou nezvěstní nebo ve vězení, není přesně známý. V dubnu arménský premiér Nikol Pashinyan uvedl, že je skoro čtyři tisíce potvrzených obětí, 321 nezvěstných a až dvě stovky těl, která čekají na identifikaci.

Laboratořím nevěří

V zemi se ojediněle vyskytly případy, kdy vědci pochybili a zaměnili výsledky testů DNA. To vyústilo v nedůvěru Arménů, kteří začali odesílat vzorky na testování do zahraničních laboratoří. „Rodiče nám nedůvěřují, a tak nás testují. Nosí nám například na srovnání vzorky DNA někoho mimo jejich rodiny, aby si ověřili, že testy opravdu provádíme a nesnažíme se je podvést. Kvůli těmto zkouškám pak ztrácíme drahocenný čas,“ uvedla pro The Guardian ředitelka genetického forenzního centra v Arménii Anna Hovhannisyan.

Válka Arménie s Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach v roce 2020 trvala od září do listopadu. Spor o zmíněné území se mezi zeměmi táhne od roku 1991, kdy Arméni vyhlásili nezávislost.