‚Den vyřešení se nezdá být příliš vzdálený.‘ Ovládne Ázerbájdžán Náhorní Karabach?

Lidé protestovali v Karabachu i v arménském Jerevanu. Arutjunjana podle deníku vypískali a radili mu, ať odstoupí.

„Taktika Ázerbájdžánu, který nesnižuje tlak na region, zjevně vede k politické destabilizaci v Karabachu. Zastavit Baku v jeho přání vyřešit karabašskou otázku nikdo nedokáže. Den, kdy tohoto cíle dosáhne, se nezdá být příliš vzdálený,“ usoudil ruský deník.

