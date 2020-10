‚Nepřítel opět porušil humanitární příměří,' tvrdí Arménie. Od půlnoci přitom platí nová dohoda

Arménie obvinila Ázerbájdžán z porušení příměří v bojích o Náhorní Karabach. To vstoupilo v platnost o půlnoci místního času (sobota 22.00 SELČ). Uvedla to agentura AFP s odvoláním na oznámení mluvčí arménského ministerstva obrany Šušan Stepanjanové. Nové příměří oznámily státy po tom, co před týdnem uzavřená dohoda byla oběma stranami opakovaně porušovaná.

