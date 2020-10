Arménie a Ázerbájdžán se po desetihodinovém jednání dohodly na příměří. Platit má od sobotního poledne

Druhá prezidentská debata v USA se neuskuteční. Trump odmítl duel v online režimu

„Nebudu ztrácet čas virtuální debatou. To není to, o čem debaty jsou, sedět za počítačem a debatovat. Je to směšné. A pak vás odstřihnou, kdykoli se jim zachce,“ komentoval Trump oznámení CPD.