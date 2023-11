Svět na nás zapomněl, tvrdí arménští uprchlíci. Jsou to už dva měsíce, co odešli ze svých domovů

Vojáci Ázerbájdžánu vyhnali v polovině září přes sto tisíc Arménů z Náhorního Karabachu. Humanitární krize ale ustoupila v titulcích světových médií válce mezi Izraelem a Hamásem. Běženci se v drtivé většině uchýlili do Arménie, nemají tam ale na růžích ustláno. Ázerbájdžán posílený vítězstvím může vznášet další nároky, a před Arménií tak stojí další výzvy. Praha 0:10 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé opouští Náhorní Karabach | Foto: Irakli Gedenidze | Zdroj: Reuters

„Byl všední den. Děti byly ve školách, studenti na univerzitě. Ti, kteří během blokády nepřišli o práci, byli v zaměstnání. Začala válka. A nás najednou začali bombardovat. Pochopili jsme, že musíme utéct, jinak nás všechny zabijí,“ říká Nina, která prožila ve Stěpanakertu, hlavním městě mezinárodně neuznané republiky Arcach vyhlášené karabašskými Armény v polovině 90. let, skoro celý život.

Přednášela na univerzitě. Věnuje se literatuře a jejími nejoblíbenějšími českými autory jsou Milan Kundera a Jaroslav Hašek.

Město duchů

„Vojska Ázerbájdžánu vstoupila do Stěpanakertu. Vojáci zůstávali na okrajích, do centra zatím nešli. Ruští mírotvorci nečinně přihlíželi, jak ničí naše město. My Arméni jsme za poslední 3 tisíce let nikdy neopustili Arcach. A teď jsme tam museli všechno nechat. Naše domy, oblečení nebo nábytek – to není tak důležité, jako hroby našich předků, naše pravoslavné svatyně a kláštery. Byli jsme nuceni opustit zem našich předků.“

Nina tak vzpomíná na 19. září, kdy armáda Ázerbájdžánu zaútočila. Útěk z města s celou rodinou přirovnala Nina k noční můře. 70 kilometrů jeli skoro dva dny. Do Arménie nakonec dorazilo přes sto tisíc Arménů, většina obyvatel Náhorního Karabachu. Jejich dosavadní hlavní město, Stěpanakert, se proměnilo v město duchů.

latest footage from Stepanakert's central square pic.twitter.com/x8CKf366HJ — Hov Nazaretyan (@HovhanNaz) October 1, 2023

Arménie se uprchlíkům snaží pomoc, stát na jih Kavkazu bez přístupu k moři ale není zvlášť ekonomicky silný. Ceny v Arménii se za poslední rok zvýšily s příchodem desítek tisíc movitějších Rusů, kteří se vyhýbají mobilizaci. Drahé je také bydlení.

#UPDATE Azerbaijan on Thursday said it wanted ethnic Armenians to remain in Nagorno-Karabakh after its lightning offensive crushed the rebel region's independence bid ➡️ https://t.co/vIWDLHD2Vs pic.twitter.com/i6Ap42kBQ0 — AFP News Agency (@AFP) September 28, 2023

Mnoho karabašských Arménů má pocit, že na ně svět zapomněl, případně je zradil. Ze své situace viní arménské vlády, které se příliš spoléhaly s garancemi bezpečnosti na Rusko, a pak taky Rusko samotné a někdy i Evropskou unii – protože posiluje obchod s autokratickou vládou ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva.

Bude jižní Arménie další?

Arménie se ale musí dívat taky do budoucna, jinak by mohla přijít o víc. Podle renomovaného kavkazologa Thomase de Waala je dalším možným ohniskem konfliktu oblast Zangezur v jižní Arménii. Kdyby se Ázerbájdžánu podařilo prosadit skrz oblast koridor, získal by přímé pozemní spojení se svým velkým spojencem Tureckem.

Podle politologa z Univerzity Karlovy Emila Aslana je nyní v zájmu Arménie, aby uzavřela s Ázerbájdžánem co nejrychleji mírovou smlouvu, domluvila se s Baku na vymezení hranic a taky normalizovala vztahy s Tureckem.

Arménsky premiér Nikol Pašinjan už prohlásil, že chce rozšířit diplomatické vztahy Arménie a nespoléhat jen na Rusko. V Kremlu za to sklidil kritiku, že se z Arménie stává „třetí Ukrajina“.

Podle politologa Aslana tak může Arménie i něco „vytěžit“ z tragédie karabašských Arménů. Pokud se vymaní z vazalského postavení vůči Rusku, může usilovat o navázání pevnějších vztahů s Evropskou unií nebo NATO. A za pár let by mohla začít uvažovat i o vstupu do západních institucí.

