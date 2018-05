Jako po vyhraném mistrovství. Arménská revoluce probíhá podle českých herců velmi radostně

V Arménii v těchto dnech hostuje české Docela velké divadlo z Litvínova. Jenže celá země se stala jednou velkou revoluční scénou. Litvínovští herci tak měli unikátní možnost pozorovat, jak se tato malá zakavkazská země mění doslova před očima. Reportáž Gjumri (Arménie) 15:14 7. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protesty v Arménii, jak je zachytilo litvínovské Docela velké divadlo | Foto: Jana Galinová | Zdroj: Docela velké divadlo

Soubor Docela velkého divadla se připravuje na představení Láska a čas v oblastním divadle v západoarménském Gjumri. Hudební hra je průřezem lidskými dějinami a vztahy.

Podle principálky Docela velkého divadla Jany Galinové si v tom arménské publikum našlo své.

Podle principálky Docela velkého divadla Jany Galinové si v tom arménské publikum našlo své. „Oni to pochopili a úplně nejlépe zatím přijali narážky na svět, na politiku, na lásku, na vztahy. Nejvíc na to zatím reagovali lidi v Armavir. Oni brali absolutně každou jemnou narážku, takovou, jakou máme pro sebe my Češi, takový ten humor, protože jsme divadlo s brutálním humorem,“ řekla Radiožurnálu Galinová.

Situace v Arménii se podle Galinové v něčem podobá vývoji v Československu v roce 1989. „Mě ta země zajímala z toho důvodu, že se tady schylovalo k tomu, čemu se říká sametová revoluce, oni tomu tak říkají. My jim tady vysvětlujeme, že sametová revoluce byla první u nás a oni jsou strašně rádi, když slyší, že o nich víme, že se to tu děje,“ popisuje Galinová.

Kvůli událostem divadlu nevyšlo vystoupení v Jerevanu, proto měl celý soubor volno a mohl tak vidět, co se dělo. „Nemůžu svým lidem zakazovat ani nařizovat sem jet. To znamená, svolala jsem si soubor a říkala jsem: ‚Máme takovou nabídku. Když řeknete, že ne, že se bojíte, tak nepojedeme. Ale já vám za sebe říkám, že já pojedu.‘ Kluci se okamžitě přidali, že taky pojedou, a holky úplně bez problémů. A protože s námi do ciziny vždycky jezdí Lucka Drengubáková, protože mluví výborně anglicky, tak jsme jí zavolali, jestli pojede, tak říkala, že jasně. Vůbec neváhala, ani vteřinu. Jen se mě zeptala: ‚Není tam teď nějaká revoluce?‘ Já jsem říkala: ‚Jenom sametová.‘ A ona říkala: ‚Tak jo.‘ Takže asi tak probíhal náš rozhovor,“ dodává Galinová.

Herci se v Jerevanu vydali pěšky podívat do centra. „Na recepci nám hned řekli, že taxíky nejezdí, že bychom stejně dojeli k nejbližšímu zátarasu, což bylo poměrně blízko. Došli jsme tam během odpoledne, kdy se lidé začali scházet. Na každé větší křižovatce už byly zátarasy a nám se hrozně líbilo, jak to všechno probíhalo mírumilovně. Demonstrovali zpěvem a tancem, prakticky na každé křižovatce z auta vyvalili bedny a pouštěli tu jejich krásnou hudbu, tradiční folklorní pop. Všichni byli hrozně přívětiví, volali z aut, mávali na sebe, zdravili se. Na jedné z těch křižovatek uprostřed silnice nás vtáhly ženy, mě a herečku Lenku Lavičkovou, k nim na silnici a musely jsme si tam s nimi zatancovat, jinak bychom neprošli dál. Pak už jsme spěchali, abychom se vůbec dostali do večera do centra,“ popsala Drengubáková.

„My jsme tam vyloženě nebaletily, nechaly jsme se unášet rytmem a tančily jsme skoro stejně jako ony, protože ta hudba je tak krásně rytmická, že to z ní krásně vychází. Bylo to v pohodě, krásně jsme tančily. Víc v centru bylo skvělé, že to bylo všechno opravdu tak veselé, že kdyby člověk nevěděl, že je revoluce, tak by si myslel, že vyhráli v hokeji, ve fotbalu. Všude byly vlajky, troubili a vše bylo strašně radostné, jako to bylo u nás, když jsme vyhráli v hokeji. Vůbec žádná zloba nebo nenávist, ale strašně z toho byla cítit soudržnost, že všichni ví, že jsou spolu. Vypadalo to, že to není jeden tábor proti druhému, ale vypadlo to, že jsou úplně všichni spolu a bylo to strašně pozitivní,“ popisuje herečka Lenka Lavičková.

Docela velké divadlo z Litvínova zažilo v Arménii docela velké události. Na cestě neohrožených českých divadelníků se podílelo české velvyslanectví v Jerevanu a Evropská unie.