Arménie schválila zákon o vstupu do EU. ‚Výhodnější pro ni je setrvat v Euroasijské unii,‘ reagoval Kreml

Arménská vláda na čtvrtečním zasedání schválila návrh zákona o vstupu země do Evropské unie. Podle dokumentu, který má ještě přijmout parlament, tím Arménie oznamuje začátek procesu získání členství v EU. Premiér Nikol Pašinjan současně upozornil, že o vstupu do EU může rozhodnout jedině celostátní referendum a že ještě dříve by Jerevan měl s Bruselem vypracovat cestovní mapu integrace.

Jerevan/Moskva 18:39 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít