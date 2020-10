Hrozí jí smrt na ulici i odvelení do Karabachu. Arménská transsexuálka Kristýna chce zpět do Česka

Kristýnu ve dne na rušných ulicích Jerevanu nepotkáte. Kvůli své neskrývané sexuální identitě se totiž bojí útoků. „Kdybych teď odhalila své tělo, viděl byste jizvy po šesti bodných ranách nožem. Všechny útoky byly vedené zezadu. Když transfobové uvidí transsexuála, prostě přijdou a beze slov ho bodnou nožem – do zad, do hýždí nebo do nohou. A kolikrát mě zbili, to už ani nepočítám,“ řekla zvláštnímu zpravodajovi Radiožurnálu v Arménii.

Kristýna chce, ale nemůže žít životem běžných lidí. „Hrozně se bojím. Nemůžu ani do kavárny. Za prvé mě tam nepustí personál, a i kdyby mě tam nakrásně pustil, hosté si mě budou natáčet mobilem, pak to zveřejní na sociálních sítích a do té kavárny už zákazníci nepřijdou. Všem ukážou, že do tohoto podniku chodí translidé, šiřitelé nemocí jako jsou AIDS, žloutenka, tuberkulóza nebo syfilis. To už se několikrát stalo. Oni upozorní své kamarády, že v této kavárně mají špinavé nádobí, ze kterého pili transsexuálové a že jim hrozí nebezpečí nákazy,“ popsala.

Do ulic se Kristýna odváží vyjít jen za tmy. „Ven vycházím jenom po jedenácté hodině večer. Žiju v noci. Jdu si nakoupit do obchůdku, který je otevřený 24 hodin, kde mě znají a ve kterém je v noci jen minimum zákazníků. Nakoupím si jídlo a spěchám zpátky domů. Za světla raději nejdu nikam a nepomohlo by ani, kdybych se převlékla do mužského oděvu. Stejně by to na mě poznali – podle chůze, celkového chování nebo gest,“ dodala.

Arménská transsexuálka Kristýna v Jerevanu | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Chybí rodinné vztahy

Kristýna nemá šanci dostat práci, protože v Arménii transsexuály nikdo do zaměstnání nepřijme. Chce se vrátit do Česka, ale nemůže.

„Mám v Praze partnera, ale už osm měsíců jsem ho bohužel neviděla. Na jaře jsem přiletěla do Arménie přednášet o rovnosti pohlaví, ale pak vypukla epidemie, zavřeli hranice a tak jsem tu uvízla. Do Česka potřebuju vízum, ale jedním z kritérií pro jeho udělení jsou rodinné vztahy. S partnerem ale podle českých zákonů nejsme manželé,“ vysvětlila.

„Já jsem Armén a můj partner získal v Česku statut uprchlíka. Já, jako cizinec a on, jako uprchlík, nemáme právo na uzavření registrovaného partnerství nebo manželství v Česku. V Praze spolu žijeme už čtyři roky, ale já nemám jak a čím to dokázat vašemu velvyslanectví. A to je ta překážka, pro kterou nemůžu žít s milovaným člověkem,“ dodala.

Kristýna mluví několika jazyky, vystudovala dvě vysoké školy a její profese je teď, v době epidemie, mimořádně důležitá. „Jsem doktorkou biologie, získala jsem vědeckou hodnost. A v Praze jsem na Karlově univerzitě vystudovala sociální epidemiologii s titulem magistry. A mám taky diplom zdravotní sestry. Myslím si, že v Česku můžu být hodně užitečná. S partnerem můžeme dokázat, že žijeme čtyři roky spolu, máme svůj vlastní byt, společný účet v bance a dva psy. Fotografie i sousedi to mohou potvrdit. Bohužel, podle vašich zákonů nespadáme do kategorie slučování rodin,“ řekla.

Kristýně, která je podle občanského průkazu mužem, navíc hrozí mobilizace a odvelení do války. Do Náhorního Karabachu. Případ této arménské transsexuálky se zřejmě vymyká právním předpisům. Neměl by se ale vymknout pravidlům lidským.

Arménská transsexuálka Kristýna prosí české úřady, aby jí umožnily návrat do Prahy, kde už několik let žije se svým arménským partnerem | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas