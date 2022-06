Monzuny zasáhly Asii dříve, než je běžné. Voda padá už několik dnů na stále stejná místa

Jižní Čína čelí nejsilnějším dešťům za posledních šedesát let. Monzun a pravidelné letní bouřky přišly letos do Asie o několik týdnů dřív, než je běžné. Ohrožuje to sklizeň v jednotlivých provinciích. Ještě horší je momentálně situace v Bangladéši, kde už zemřely desítky lidí.

Peking 8:19 20. června 2022