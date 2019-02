Asie se chystá na oslavy čínského nového roku. Do pohybu se dává až 800 milionů lidí

„Uhněte, uhněte, pospíchám… jede mi vlak!“ volá muž.

Kdyby se stejně, jako tenhle Číňan chovaly i desítky tisíc lidí kolem, vlaky by neměly koho odvézt, protože by se pasažéři prostě ušlapali. Ve skutečnosti je ale systém na čínských nádražích dobře vymyšlený a právě oslavy čínského nového roku to pokaždé potvrdí.

„Jedeme vám to až odpoledne? Tu jízdenku vám vymění v bloku vpravo, v přízemí. Poplatek je pět juanů a najdou vám, jestli je nějaký vlak ještě volný,“ vysvětluje staršímu muži na pekingském západním nádraží pracovnice čínské státní železnice.

Na minutu přesně

Kdo nemá jízdenku, do haly se nedostane. Odpadají tak zástupy mávajících příbuzných, kteří vlastně nikam nejedou, zato ostatním překážejí. Přesně patnáct minut před odjezdem se otevře průchod k vlaku. Značení vagónů, sedadel i postelí je perfektní. Management čínských drah tvrdí, že pětadevadesát procent všech vlaků vyjíždí na minutu přesně.

„Jedu do Lan-čou za rodiči. Celý rok pracuji v Pekingu. Práce je tolik, že letos se za nimi dostanu jen o novoročních svátcích. Ráda bych i v létě, ale moc tomu nevěřím,“ říká natěšeně mladá manažerka.

Kdo na to má, toho za rodinou doveze rychlovlak. Čínskou krajinou uhání rychlostí až 360 km/h a na krátké a střední vzdálenosti je to těžká konkurence letadlům. Koneckonců - ona i cena takové jízdenky je prakticky stejná, jako to, co zaplatíte za letenku.

„Za cestu z Pekingu do Chang-čou jsem zaplatil 700 juanů. Za ty peníze jsem mohl letět. Jenže letenky byly vyprodané. Všechno se zdražuje tak rychle,“ rozčiluje se u hromady svých zavazadel jeden z cestujících v Pekingu.

Kromě samotných čínských drah mají slušný obrat také prodejci čehokoliv. Letos jsou to hlavně ženy, které prodávají malé rozkládací židličky. A muži, kteří za pár vteřin vymění polámané kolečko na vašem cestovním kufru.