Vydání Assange do USA má opět stopku. Může se znovu odvolat, rozhodl britský soud

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange v pondělí zaznamenal další dílčí úspěch v mnohaleté snaze zabránit svému vydání z Británie do USA, kde je stíhán za zveřejnění tajných dokumentů. Londýnský vrchní soud mu povolil možnost dalšího odvolání proti extradici, kterou předloni nařídila britská vláda. Informovaly o tom tiskové agentury, podle nichž se pondělním verdiktem může 13 let trvající právní bitva protáhnout nejméně o další řadu měsíců. Londýn 20:38 20. května 2024 Podle jeho právníků a mnohých podporovatelů je Assange stíhán s cílem potrestat jej za novinářskou činnost, která odhalila zločiny americké vlády

Dvojice soudců jedné z nejvyšších britských soudních instancí se v pondělí vrátila k případu poté, co v březnu odložila definitivní rozhodnutí. Soudci tehdy vyzvali americkou stranu, aby zaručila, že Assange nebude v USA čelit trestu smrti a bude se moci při trestním řízení spolehnout na svobodu projevu.

V krátkém odůvodnění pondělního verdiktu soudci podle agentury Reuters uvedli, že záruky poskytnuté Washingtonem nejsou dostatečné. Assange proto podle nich má nárok na další odvolání.

Soudci Victoria Sharpová a Jeremy Johnson vyhověli námitkám jeho právníků, podle nichž jsou americká ujištění „nehorázně neodpovídající“. Assangeův právní tým tvrdí, že zatímco záruka týkající se trestu smrti je dostatečná, na nezpochybnění svobody slova při americkém procesu se spolehnout nelze.

Dvaapadesátiletý někdejší počítačový expert v USA čelí 18 obviněním, z toho 17 za špionáž. V roce 2010 stál za dosud největším únikem utajovaných armádních dokumentů a zveřejněním nespočtu diplomatických depeší nebo videa z útoku v irácké metropoli Bagdádu, při němž Američané zabili několik lidí včetně dvou novinářů.

Jeho právníci tvrdí, že mu v USA hrozí celkový trest až 175 let, pokud bude odsouzen. Americké úřady odhadují, že by trest byl výrazně nižší.

Před londýnskou soudní budovou se shromáždily stovky stoupenců rodáka z Austrálie, kteří nesouhlasí s plánem vydat jej za oceán. Rozhodnutí přivítal dav s výkřiky nadšení.

Pokud by v pondělí soudci rozhodli v neprospěch Assange, mohlo to podle jeho právníků znamenat, že by do 24 hodin nasedl do letadla mířícího do Spojených států.

„Jako rodina cítíme úlevu, ale jak dlouho tohle může pokračovat? Tenhle případ je ostudný a strašně se na Julianovi podepisuje,“ řekla médiím Assangeova žena Stella.

Její muž strávil sedm let na půdě ekvádorské ambasády v Londýně, kterou kvůli hrozbě zatčení nemohl opustit. Před pěti lety mu však jihoamerická země přestala poskytovat azyl a od té doby je ve vězeňské cele. Pondělního líčení se nezúčastnil ze zdravotních důvodů.

Podle jeho právníků a mnohých podporovatelů je Assange stíhán s cílem potrestat jej za novinářskou činnost, která odhalila zločiny americké vlády.

Washington snahu postavit jej před soud zdůvodňuje tím, že „ohrozil strategické národní bezpečnostní zájmy USA“ a vystavil riziku jednotlivce, jejichž jména figurují v uniklých dokumentech a na videích.