Opustí Assange ekvádorskou ambasádu? Zakladatel WikiLeaks žádá Londýn o zrušení zatykače

Trump chtěl vyhodit zvláštního vyšetřovatele Muellera, píše list New York Times

Americký prezident Donald Trump chtěl propustit zvláštního vyšetřovatele v aféře kolem ruského vlivu Roberta Muellera. Na poslední chvíli si to ale rozmyslel, informuje deník The New York Times.