Tisk: zakladatel WikiLeaks Assange vyměnil politický azyl za ekvádorské občanství

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange, který kvůli obavám z vydání do USA žije už pět a půl roku na ekvádorské ambasádě v Londýně, dostal ekvádorské občanství. Uvedl to ve středu ekvádorský deník El Universo. Ekvádorské ministerstvo zahraničí, Assange ani jeho právníci se zatím k informaci nevyjádřili. Agentura Reuters uvedla, že Julian Paul Assange je v databázi ekvádorských občanů. Quito 11:15 11. ledna 2018 Spoluzakladatel WikiLeaks Julian Assange před londýnským soudem | Foto: Reuters

Nyní šestačtyřicetiletý Assange se na ambasádu v Londýně uchýlil v červnu 2012, dva měsíce nato mu Ekvádor udělil politický azyl.

Australský programátor se na velvyslanectví ukryl kvůli obvinění ze znásilnění ve Švédsku z roku 2010. Assange vinu odmítá a Švédsko loni případ odložilo.

Stále ale může být zatčen a vydán do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů o válce v Iráku či v Afghánistánu.

Udělením občanství podle ekvádorského deníku Assange ztrácí nárok na politický azyl, který Ekvádor nemůže udělovat svým občanům. Ekvádor ho ale nadále může chránit na základě diplomatické ochrany.

Podle deníku El Universo byl Assangeovi vydán občanský průkaz už loni 21. prosince, registrován je v severoekvádorské provincii Pichincha a dostal prý už i ekvádorský pas.

Julian Assange promlouvá k novinářům z balkónu ekvádorského velvyslanectví v Londýně | Foto: Reuters

Zpráva o občanství pro Assange se objevila den poté, co ekvádorská ministryně zahraničí María Espinosaová oznámila tisku, že se snaží získat prostředníka (třetí zemi či nezávislou osobu) pro řešení tohoto případu.

Julian Assange už od konce 80. let minulého století působil jako hacker v různých skupinách, které se nabourávaly do databází nadnárodních firem nebo státních institucí, australských či amerických. V souvislosti s tím byl v polovině 90. let obviněn z několika trestných činů, nakonec vyvázl s pokutou.

Celebritou se stal díky serveru WikiLeaks, u jehož zrodu stál v roce 2006. Tento projekt se od začátku zaměřoval na zveřejňování tajných vládních dokumentů. Velký rozruch způsobil v roce 2010, kdy zpřístupnil tajné americké dokumenty o válce v Iráku či v Afghánistánu.