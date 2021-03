USA mají desítky milionů nevyužitých dávek vakcíny AstraZeneca. Úřady je nechtějí uvolnit pro jiné země

Ve výrobních závodech ve Spojených státech leží desítky milionů nevyužitých dávek očkovací látky švédsko-britského výrobce AstraZeneca a čekají na výsledky místních klinických studií. Řada světových zemí, které již nasazení látky povolily, se přitom potýká s nedostatkem vakcín a dosud neúspěšně žádá USA, aby jim nevyužívané dávky poskytly, napsal v pátek list The New York Times. Washington 13:39 12. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve výrobních závodech ve Spojených státech leží desítky milionů nevyužitých dávek očkovací látky švédsko-britského výrobce AstraZeneca a čekají na výsledky místních klinických studií (ilustrační foto) | Foto: IPA/Sipa USA | Zdroj: Reuters

Asi 30 milionů dávek vakcíny je již připraveno v ampulkách v továrně ve státu Ohio a výrobní závod v Marylandu má připraveno množství preparátu, které by vystačilo na několik dalších desítek milionů injekcí.

O osudu těchto dávek se podle The New York Times vedou v Bílém domě intenzivní debaty. Nasazení vakcíny firmy AstraZeneca schválilo již více než 70 světových zemí, v USA se však stále čeká na výsledky klinických testů a společnost dosud ani nepožádala tamní regulační úřad o udělení podmínečné registrace.

Někteří činitelé administrativy přitom zastávají názor, že by vláda měla povolit vývoz alespoň části těchto vysoce poptávaných dávek do zahraničí, jiní se však zdráhají takových zásob vzdát, píše The New York Times.

V diskuzích figuruje i samotná AstraZeneca, která požádala administrativu prezidenta Joea Bidena o možnost zapůjčit americké dávky Evropské unii, kde se jí nedaří dodržovat svoje distribuční závazky, což celkově zpomaluje rychlost evropské očkovací kampaně. Americká vláda to však zatím odmítá, řekl The New York Times jeden její nejmenovaný činitel.

Přešlapy AstraZenecy

„Dozvěděli jsme se, že jiné vlády požádaly USA o darování dávek (vakcíny) AstraZeneca a požádali jsme vládu USA, aby tyto požadavky pečlivě zvážila,“ prohlásil mluvčí farmaceutické společnosti Gonzalo Viňa.

USA významně finančně podpořily vývoj vakcíny firmy AstraZeneca, na které firma pracovala společně s Oxfordskou univerzitou. Řada expertů předpokládala, že by se mohlo jednat o jednu z prvních a poměrně levných vakcín, které získají povolení k nasazení ve Spojených státech.

AstraZeneca však podle médií učinila několik přešlapů při komunikaci s americkými regulátory, kvůli čemuž musela loni na podzim na sedm týdnů pozastavit svoje klinické testy, na jejichž výsledky se stále ještě čeká.

Biden mezitím nařídil posílit dodávky dalších tří vakcín, které již dostaly od amerických úřadů zelenou, tedy preparátů firem Pfizer/BioNTech, Moderna a nově Johnson & Johnson.

Vakcína společnosti AstraZeneca se tím podle The New York Times pomalu dostává v zemi na vedlejší kolej a USA ji možná nakonec použijí jen okrajově.

Vakcínový nacionalismus

I tak se však zatím zdráhají svých zásob vzdát. „Pokud budeme mít nadbytek, budeme jej sdílet se zbytkem svět,“ řekl ve středu Biden obecně o amerických zásobách vakcín.

„Začneme však tím, že se postaráme nejprve o Američany,“ dodal prezident, který v proslovu v noci na pátek slíbil, že si od 1. května budou moci zarezervovat termín na očkování všichni Američané starší 18 let.

S trvající pandemií a nedostatkem vakcín se vyhrocují diplomatické roztržky mezi některými státy, jež se navzájem obviňují z „vakcínového nacionalismu“. Takové kritice čelila Evropská unie, když Itálie minulý týden zablokovala vývoz dávek vakcíny AstraZeneca vyrobených v unii do Austrálie s tím, že firma musí nejprve splnit závazky vůči evropskému bloku.

Evropská unie při obraně před kritikou obvinila z blokování exportu vakcín USA a Velkou Británii, proti čemuž se ostře ohradila vláda Spojeného království.

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová ve čtvrtek prohlásila, že firmy mohou vyvážet dávky vyrobené v USA za předpokladu, že nejprve splní dodávky, jež slíbily Spojeným státům.