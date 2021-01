AstraZeneca nedodá Evropské unii slíbené množství vakcín. Důvodem jsou problémy ve výrobě

Britsko-švédská společnost AstraZeneca není schopná dodat do Evropské unie slíbené množství vakcíny proti covidu-19. Oznámilo to vedení firmy. Výrobce měl unii zajistit do konce března 80 milionů dávek. Dokáže prý ale dodat jen zhruba 30 milionů. Společnost řekla, že za to můžou problémy v belgické továrně jednoho z jejích partnerů. Jaká bude kapacita dodávek ve druhém čtvrtletí zatím není jasné.

