Islámský stát se přihlásil k nedělnímu atentátu v Pákistánu. Obětí bombového útoku je nejméně 54

Teroristická organizace Islámský stát (IS) se v pondělí přihlásila k odpovědnosti za nedělní bombový útok na severozápadě Pákistánu, který má nejméně 54 obětí. Podle zahraničních agentur to v pondělí na sociálních sítích oznámil mluvčí IS. Bombový útok na shromáždění stoupenců radikálního duchovního a vůdce islamistické strany si vyžádal také okolo 130 zraněných.

Islámábád 18:14 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít