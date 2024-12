Atentát, útoky na opozici a návštěva Kremlu na závěr. Fico na konci roku ztrácí vítr z plachet

Předseda slovenské strany Směr Robert Fico je muž velkých návratů. Loni ukázal, že stále má místo ve vysoké politice, vyhrál volby a počtvrté se stal premiérem. Letos přežil pokus o atentát a už po 20 dnech opět promlouval ke svým příznivcům. Pokus o atentát otřásl slovenskou společností. Atentát ale podle prezidenta Peter Pellegriniho zemi neprobudil a napětí v politice dál eskaluje. Politický matador Fico ale jako by ztrácel vítr z plachet. PŘÍBĚHY ROKU 2024 Bratislava 11:57 27. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico | Foto: Jozef Jakubčo, Petit Press | Zdroj: Profimedia

„Pro SNS v této etapě začíná politická válka. A já věřím, že to s Robertem Ficem zvládneme. Ale budou tu změny,“ prohlásil v emotivních chvílích po atentátu předseda Slovenské národní strany Andrej Danko. Slíbil přitvrdit vůči médiím nebo neziskovému sektoru.

Slovensko první dny čekalo, nejprve jestli premiér přežije a pak na jeho první slova. To on měl sílu rozhodnout, co bude dál. Mnozí doufali, že tragédie Fica přivede ke smířlivějšímu tónu.

Premiér se ale vrátil s útočnou rétorikou. „15. května se mě v Handlové pro mé politické názory pokusil zavraždit aktivista slovenské opozice. Je evidentní, že byl jen poslem zla a politické nenávisti, kterou politicky neúspěšná a frustrovaná opozice rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozměrů,“ prohlásil.

Smíření s opozicí odmítly i koaliční strany. „On tu konfrontaci a snahu o pomstu má od doby, kdy se počtvrté vrátil do premiérského úřadu. A zdá se, že ještě přitvrdil,“ komentoval Ficův návrat šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný.

Razantní změny

Ficova vláda po atentátu pokračovala v razantním prosazování svých politických cílů, které v první půlce roku rozdělovaly společnost, vyvolaly rozsáhlé demonstrace a ostrou kritiku jak od opozice, tak odborníků a pochyby dávaly najevo i evropské instituce.

Koalice prosadila změny ve fungování trestního práva, veřejnoprávní televize a rozhlasu nebo dosavadní praxi v ochraně přírody. Výrazné změny probíhají v kulturní sféře navzdory hlasitému odporu kulturní obce. Odborníci poukazují na údajné snahy vlády ideologicky ovládnout významné instituce, na cenzuru nebo na neodbornost členů vlády.

Navzdory dílčím úspěchům se ale Ficova pozice drolí. Spory uvnitř koalice přerostly v rebelii tři poslanců. Další si začali vybírat, které zákony podpoří a které ne. Koalice tak nemá v parlamentě jistotu a mnohé záměry opakovaně odkládá. „Jednoduše nedokážou vládnout. Je otázka času, kdy přijde moment, ve kterém to celé položí,“ tvrdí předseda opozičního Křesťanskodemokratického hnutí Milan Majerský.

Podle Fica situace nijak dramatická není. Přesto i on přiživil úvahy o předčasných volbách, když připustil, že svůj celý mandát možná nedoslouží. „Připravujme se i na jiné alternativy politického vývoje na Slovensku, než jsou parlamentní volby v řádném termínu v roce 2027,“ řekl.

Cesta do Ruska

Na závěr roku Robert Fico odcestoval do Moskvy. Schůzku s prezidentem Vladimirem Putinem ostře zkritizovala opozice a pobouřila i několik koaličních poslanců. „Robert Fico svou cestou posloužil Vladimiru Putinovi jako nástroj propagandy. A využil celé Slovensko,“ reagoval lídr opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka.

„Hned po Novém roce půjdeme na mimořádnou schůzi Parlamentu a jediným bodem programu. Vyslovením nedůvěry vládě Roberta Fica,“ dodal šéf Svobody a Solidarity Branislav Gröhling. Fico tvrdí, že praktikuje suverénní politiku orientovanou na všechny čtyři světové strany a pro Slovensko tak vytváří alternativy, kdyby selhala Evropská unie nebo NATO.

Podle kritiků ale žene Slovensko do područí Moskvy. Robert Fico potřebuje v dohledné době upevnit svou moc, jinak ho čeká náročný rok. Že bez přesvědčivé parlamentní většiny se nedá vládnout, se shodují všichni političtí aktéři. Slova o předčasných volbách nebo revizi současné koalice zaznívají i z řad vládních poslanců. Rok 2025 tak Slovensku uklidnění turbulentních časů nejspíš nepřinese.