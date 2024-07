Atentátník byl policii podezřelý už asi hodinu před střelbou na Trumpa. Ztratila ho ale z dohledu

Policie si budoucího střelce na exprezidenta Donalda Trumpa všimla už asi hodinu před začátkem politikova vystoupení na mítinku v pensylvánském Butleru. Mladík se prý totiž choval podezřele, policisté jej ovšem později ztratili z dohledu. S odkazem na své zdroje informované o vyšetřování to uvádí americká média, která nabídla i další nové podrobnosti o sobotním atentátu a jeho pachateli. Washington 22:49 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle nejnovějších zpráv si útočník přijel dějiště předvolebního shromáždění v nedalekém městě Butler prohlédnout už týden před akcí | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Motiv 20letého střelce je i po pěti dnech neznámý, podle vyšetřovatelů si před činem hledal na internetu informace jak o Trumpovi, tak také o prezidentovi Joeu Bidenovi.

‚Jdou si pro nás.‘ Americké decentralizované milice využívají pokus o atentát na Trumpa k náboru Číst článek

Nové informace, které přináší agentura AP nebo deník The Washington Post, pochází od zdrojů z bezpečnostních složek, ale také od členů Kongresu, kteří postupně o atentátu dostávají hlášení od bezpečnostních činitelů. Deník The New York Times (NYT) ve čtvrtek veškeré poznatky shrnul v několikaminutovém videu o selhání policie při sobotním mítinku v Pensylvánii.

Podle nejnovějších zpráv si útočník, kterého úřady identifikovaly jako Thomase Matthewa Crookse z předměstí Pittsburghu, přijel dějiště předvolebního shromáždění v nedalekém městě Butler prohlédnout už týden před akcí. V sobotu si jej pak strážníci všimli, když se asi hodinu před vystoupením Trumpa pohyboval kolem areálu s velkým batohem a skrze dálkoměr se díval na domy za exprezidentovým pódiem, píše AP.

Policie si útočníka všimla

Podle informací NYT si jeden z policistů asi 20 minut před začátkem Trumpova projevu Crookse vyfotil a fotku rozeslal kolegům. Podezřelý se ale vytratil a policie jej znovu zpozorovala až na začátku projevu, když ji svědci začali upozorňovat, že je na střeše budovy hned za hranicí dějiště mítinku.

Klidnější politická situace v USA po pokusu o atentát? Do voleb nevydrží, říká amerikanista Pondělíček Číst článek

NYT uvádí, že tento vývoj nastal dvě minuty před tím, než zazněly první výstřely. Crooks podle všeho začal střílet, když se k němu pokusil jeden z policistů dostat.

O podezřelé osobě ovšem podle amerických médií byla před začátkem projevu informovaná i Tajná služba, která dohlíží na exprezidentovo bezpečí. Proč se navzdory této informaci rozhodla mítink nechat začít, je nyní jedním z mnoha otazníků kolem práce bezpečnostních složek, píše list NYT. Prezidentská ochranka čelí vyšetřováním na několika úrovních včetně Kongresu.

Ostřelovač Tajné služby Crookse na místě zabil. Trump vyvázl s lehkým zraněním, když jej podle všeho jedna z kulek zasáhla do ucha, o život ale přišel jeden z jeho fanoušků a další dva utrpěli vážná zranění. Od té doby se neobjevila žádná zpráva o tom, že by za sebou Crooks zanechal jakýkoli vzkaz, v němž by svůj čin vysvětloval.

Trump dorazil na republikánský sjezd s obvázaným uchem. Dočkal se bouřlivého přijetí Číst článek

Není známý motiv

Vyšetřovatelé prohledali dva jeho telefony i jeho počítač a vyslechli desítky lidí, žádný motiv ale neoznámili. Crooks byl registrovaný k volbám jako stoupenec Trumpovy Republikánské strany, také však poslal drobný dar organizaci podporující liberální politiky.

Podle vyjádření svých bývalých spolužáků byl samotář a příliš nedával najevo politické názory, jeden z nich ale sdělil listu The Philadelphia Inquirer, že Crooks „rozhodně byl konzervativec“.

V telefonu měl podle informací amerického tisku uložené fotografie Trumpa, Bidena i dalších činitelů včetně ministra spravedlnosti Merricka Garlanda a ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christophera Wraye. Kromě Trumpových vystoupení si mladík na internetu hledal termín předvolebního sjezdu Demokratické strany a také informace o depresích, napsal deník WP.