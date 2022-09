Proruští Ukrajinci ve vedení okupovaných území čelí čím dál více útokům, zájem o pozice tak klesá

Rusko dosazuje do čela správ obsazených území Ukrajince, kteří jsou Kremlu loajální. Je to taktika, kterou Moskva praktikuje už od anexe poloostrova Krym v roce 2014. Tito zástupci mají vytvářet dojem samostatnosti separatistických regionů, nebo částí Ukrajiny, které ruská armáda obsadila během války. Jak píše pro server Conversation politolog Stephen Hall z univerzity v anglickém Bathu, nejde o zrovna bezpečnou práci. Svět ve 20 minutách Bath 20:00 10. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proruští Ukrajinci mají vytvářet dojem samostatnosti separatistických regionů, nebo částí Ukrajiny, které ruská armáda obsadila během války | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Lídři samozvaných lidových republik v doněcké a luhanské oblasti jsou oba Ukrajinci. Když ruská armáda obsadí nějaké město, snaží se do jeho vedení dosadit místní zástupce. Rusové ale máji stále častěji problém najít někoho, kdo by o to měl zájem, upozorňuje politolog.

Podle statistiky, kterou sestavil dobrovolnický projekt War Translated, který překládá zprávy o válce do angličtiny, došlo od března letošního roku k 19 útokům na proruské ukrajinské představitele.

Tyto zprávy potvrdil i list Moscow Times, nezávislý anglicky psaný zpravodajský server. Řada z těchto útoků se odehrála v Chersonské oblasti na jihu napadené země, kde ukrajinská armáda nedávno zahájila protiofenzívu.

Cílem jednoho z útoků byl i Alexej Kovalev, zástupce vůdce Chersonu. Toho v srpnu někdo zastřelil v jeho domě v Rusy okupovaném ukrajinském městě Gola Prystaň. Útočník nebo útočníci údajně těžce zranili i jeho přítelkyni. Kovalevovo zabití na konci srpna následovalo krátce po pokusu o atentát na jeho šéfa, vůdce Ruskem okupovaného Chersonu, Vladimira Salda. Další atentáty I na jiných Ruskem kontrolovaných územích došlo k vraždám a pokusům o atentáty na místní zástupce. V Berďansku, v oblasti Záporoží na východě země, kde ruští vojáci okupují největší evropskou jadernou elektrárnu, zemřel v srpnu šéf policie Alexander Kolesnikov. Někdo po něm hodil výbušninu. Výbuch auta a následně přestřelka. Šéf ruské okupační správy se stal terčem útoku na jihu Ukrajiny Číst článek Při explozi bomby v autě zemřel i šéf okupované vesnice Michajlivka Ivan Suško. Stejný osud potkal Jevgenije Jušakova, šéfa administrativy Veliký Burluk v Charkovské oblasti. Politolog Hall poznamenává, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve řekl, že potrestá každého gauleitera. Jedná se o označení pro kolaboranta, převzaté z němčiny. Říkalo se tak vůdcům regionálních organizací NSDAP v nacistickém Německu. Ukrajinská prokuratura uvedla, že se snaží identifikovat Ukrajince, kteří pro Rusy pracují. V červnu oznámila, že kvůli podezření na takovou spolupráci vyšetřuje 480 lidí. Politolog Stephen Hall v komentáři pro server Conversation doplňuje, že útoky na ně se množí s každým dalším úspěchem ukrajinské armády na okupovaných územích. Není prý pochyb o tom, že na to proruští představitelé začínají slyšet a situace je znepokojuje. Celý Svět ve 20 minutách si můžete poslechnout v audiu výše.