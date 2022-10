‚Dědeček vždycky říkal, aby můj hlas byl slyšet‘. Do amerického Kongresu už volil víc než milion lidí

Volebním dnem je letos ve Spojených státech 8. listopad, ale hlasování už na mnoha místech začalo. Svůj hlas už v letošních kongresových volbách odevzdaly miliony lidí. Mezi ta nejzajímavější patří stát Georgia. Mimo jiné tam lidé letos vybírají guvernéra, federálního senátora a samozřejmě své kongresmany. Od stálého zpravodaje Atlanta 8:03 28. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S předstihem hlasovalo v Georgii už více než milion lidí | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Před dvěma lety v Georgii demokrati rozhodli o držení Bílého domu i většiny v Senátu a bývalý prezident Donald Trump tam čelí vyšetřování pokusu zmanipulovat volební výsledky. A právě zde také platí jeden z nejkontroverznějších nových volebních zákonů, které republikáni po Trumpově porážce hromadně zaváděli tam, kde kontrolují legislativu.

TJ Blackburn si vzal dnes v práci volno a pomáhá vystoupit ze svého mikrobusu deseti lidem, které přivezl sem, k volební místnosti v knihovně ve čtvrti Buckhead v Atlantě.

Přihlásil se jako dobrovolník organizaci New Georgia Project, která registrovaným voličům nabízí dopravu k volbám zdarma.

„Hodně jsou to staří lidé, kteří by se k volbám jinak velmi obtížně dostávali. My je vyzvedneme a pak zase odvezeme zpátky k nim domů. Je o to zájem a já z toho mám dobrý pocit, že pomáhám voličům odstraňovat překážky. Je to velmi, velmi důležité.“

Republikáni v Georgii a Iowě omezili korespondenční hlasování a otvírací doby volebních místností Číst článek

„Víte, hodně lidí umíralo a trpělo, aby černoši měli právo volit. Proto je pro nás velmi důležité to právo teď uplatňovat a já k tomu lidem budu pomáhat, “ říká mi TJ, zatímco jeho skupinka se před volební místností řadí do fronty. Vidíme tu pána na vozíku nebo starší dámu s chodítkem.

„Já jsem invalidní a nemohla bych se sem jinak dopravit, takže tuhle pomoc velmi oceňuju. Můj dědeček mi vždycky říkal, ať si dám záležet, aby můj hlas byl slyšet – a způsobem, jak to udělat, jsou volby. A bylo pro mě důležité volit s předstihem,“ povídá mi Lavadure Wiliamsová.

Nový volební zákon schválený republikánskou legislativou dává politikům v Georgii větší moc nad schvalováním výsledků. Pro voliče zmenšil časové okno, kdy je možné volit poštou, nebo zakázal mobilní volební centra využívaná před dvěma lety. Trestné je teď také podávání jídla nebo nápojů lidem čekajícím ve frontách.

John přijel volit s předstihem po své vlastní ose. „Chci to mít vyřízené a vyhnout se těm dlouhým frontám během volebního dne. Obvykle tu bývají, hlavně když jsou to důležité volby jako teď, kdy volíme guvernéra. Teď jsme taky chvíli čekali, ale když je vám přes 75 let nebo jste invalidní, tak vás pustí dopředu.“

Zákony na základě lží

Když loni republikáni v Georgii, ale i v Texasu, na Floridě a v dalších státech nové volební zákony schvalovali, vycházeli při tom ze lživých tvrzení bývalého prezidenta Donalda Trumpa o rozsáhlých podvodech při volbách v roce 2020.

„Myslím, že když se podíváme na fakta, tak úřady potvrdily, že poslední volby byly velmi bezpečné, každý hlas byl započítaný, nedošlo k žádným podvodům při hlasování. To znamená, že ten proces funguje. A já jsem tady, abych mu v tom pomáhal,“ říká TJ a postupně pomáhá vracejícím se voličům zase zpátky do svého mikrobusu.

V Georgii jsou voliči zjevně velmi motivovaní. S předstihem už jich hlasovalo víc než milion. To je asi desetina populace a je to výrazně víc než při posledních neprezidentských volbách před čtyřmi lety.

Od pondělí vám přineseme pravidelný seriál i z ostatních amerických států – o tom, jak Američané v těchto volbách rozhodují o budoucnosti své demokracie, světového klimatu, o podobě další pomoci Ukrajině nebo o přístupu k interrupcím.