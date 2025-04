AUDIO: ‚Plakal jsem, papež František pro mě byl duchovním otcem.‘ Poslouchejte speciál Radiožurnálu

V pondělí ráno zemřel v 88 letech papež František. Jeho život připomene hodinové speciální vysílání Radiožurnálu. Hosty budou například biskup Tomáš Holub, kněz a teolog Tomáš Halík, církevní historik Jaroslav Šebek nebo kazatel Církve bratrské Pavel Černý. Speciál si od 12 do 13 můžete poslechnout v audiopřehrávači níže. Praha 12:01 21. 4. 2025 (Aktualizováno: 12:37 21. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež František na mši v roce 2015 | Foto: Max Rossi | Zdroj: Reuters

Papež František vyzýval k pomoci chudým. Církevní historik Jaroslav Šebek z historického ústavu Akademie věd uvádí, že v tom šel i příkladem. „Měl zkušenost z doby, kdy byl arcibiskupem v Buenos Aires, kdy se opravdu snažil soustředit na pomoc chudým, byl tvůrcem různých sociálních církevních programů. Tuhle mentalitu si přinesl i do pozice nejvyššího představitele katolické církve,“ popsal.

Opozice se postupně formovala a nejvíc byla podle církevního historika Jaroslava Šebka slyšet ve chvíli, kdy papež přijímal dokument o možnosti žehnání homosexuálním párům. „Zvedla se velice silná konzervativní protiakce, hlavně v Africe a střední Evropě, kde měl hodně konzervativních odpůrců,“ líčí.

Papež František bořil ve svém úřadu mnohá tabu. Právě nový styl komunikace bude podle Šebka jeho největší odkaz. „Papež František velmi výrazně proměnil církev směrem k větší otevřenosti vůči sekulární sféře. Myslím si, že právě v tom byl jeho největší odkaz,“ říká Šebek.

Papež František nechal nedávno změnit pravidla papežských pohřbů, podle kterých by měly být obřady střídmější. „Papež si přál být pohřben v Bazilice Santa Maria Maggiore nedaleko Vatikánu. Jedna s pasáží se týká také toho, že nebude vystaven v otevřené rakvi ve Vatikánu, ale uvidíme,“ komentuje Šebek možný průběh papežova pohřbu.

Volební proces nového papeže by měl začít 15 až 20 dní po papežově úmrtí. Papežská volba by podle Šebka mohla nastat do čtrnácti dnů. Hovoří se podle něj o mimoevropských kandidátech, hlavně o filipínských.

‚Papež František byl největší autoritou‘

Své dojmy z úmrtí papeže Františka popsal i biskup Tomáš Holub „Plakal jsem, papež František pro mě byl duchovním otcem,“ řekl. „Papež František svoji skromností a otevřeností vytvořil postavu papeže, který je nesmírně blízký i lidem, kteří nejsou věřící,“ doplňuje.

Podobně okomentovali své pocity při zprávě o úmrtí papeže také teolog, religionista a kněz Tomáš Halík a kazatel Církve bratrské, emeritní předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý.

Papež František nebyl podle Halíka významný pouze pro katolíky, ale „byl největší žijící autoritou našeho světa“. „Budeme potřebovat sjednocující morální autoritu v tomto rozbitém světě,“ doplňuje Halík.

Papež František nastoupil do úřadu v době, kdy byla katolická církev rozdělena mezi konzervativní a progresivní linii a byl vystaven tlaku ze strany konzervativního křídla. Podle Halíka nesměřoval papež František k velkému liberalismu, „ale ukazoval směr, který jde na hloubku. Ukazuje, že reforma musí být především reforma mentality.“

Jako silné téma papeže Františka vnímá Pavel Černý sociální otázky. „Formovalo ho jeho mládí a jeho služba v Argentině. Latinská Amerika byla v mnoha směrech laboratoř sociálního chaosu, napětí mezi bohatými a chudými, a to myslím, že papeže Františka formovalo,“ uvádí. Volil proto cestu pokory a bydlel v kněžském domě a ne papežském paláci, rád o sobě mluvil jako o hříšníkovi a jako o obyčejném člověku. „To bylo jeho přirozenost, kterou si získával pozornost a vděk na různých místech,“ uvádí.