Austrálie otevřela hranice. Po téměř dvouleté pauze na letiště dosedne přes 50 mezinárodních spojů

Austrálie v pondělí téměř po dvou letech plně otevřela hranice uzavřené kvůli pandemii covidu-19. Do země nyní mohou všichni zahraniční cestovatelé s dokončeným očkováním, napsala agentura Reuters. Australská vláda si od kroku mimo jiné slibuje oživení cestovního ruchu, díky zrušení opatření se také opět setkají se svými přáteli a rodinami stovky lidí.

„Je to opravdu úžasný den, na který jsem se už dlouho těšil, od chvíle, kdy jsem poprvé na začátku pandemie uzavřel hranice,“ uvedl australský premiér Scott Morrison.

Na přistávací dráhy australských letišť v pondělí dosedne přes 50 mezinárodních letů, 27 z nich v největším městě Sydney. V příletových halách se už s blízkými přivítali první lidé - včetně Sue Wittonové, která svého syna Simona neviděla od roku 2020.

