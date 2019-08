Střety kvůli Hongkongu se z australských univerzit přesunuly do ulic měst. Policie vydala varování

„Respektujeme právo (čínské) komunity na to, aby nenásilně a v souladu se zákonem dávala najevo své názory, ale nebudeme tolerovat ty, kdo porušují zákony nebo se zapojují do násilných činů,“ cituje v sobotu agentura Reuters mluvčího policie ve státu Victoria, v němž Melbourne leží.

Už dříve došlo kvůli protestnímu hnutí v Hongkongu k několika drobným potyčkám na půdě australských univerzit. Po jedné z nich čínský konzulát v Brisbane chválil studenty za „spontánní nacionalismus“, za což byl následně kritizován australskou vládou kvůli „podpoře potenciálně násilného chování“.

V pátek se ale podle AFP konflikty z univerzitních kampusů přesunuly do ulic měst.

Ke střetnutím došlo kromě Melbourne i v Adelaide, Brisbane nebo Sydney. Celkem se v pátek v největších australských městech měly sejít tisíce lidí na podporu Hongkongu, napsala ABC.

Večerního protestu v Sydney se podle ABC zúčastnilo asi 500 lidí – třikrát víc, než kolik předpokládali pořadatelé. Shromáždění bylo klidné, dokud nepřišlo asi 20 podporovatelů Pekingu, které policie poté odtlačila na opačnou stranu náměstí Martin Place.

V Melbourne se před Státní knihovnou státu Victoria střetlo asi 600 lidí podporujících hongkongské demonstrace se stovkou odpůrců. Nebyla hlášena žádné zranění, policie davy rozdělila. Stejně dopadl menší konflikt v areálu adelaidské Univerzity Jižní Austrálie.

Pročínští demonstranti během pátečních potyček pokřikovali nadávky, vyjadřovali podporu hongkongským policistům nebo vyzývali k respektování jednoty Číny (zahrnující i Hongkong), napsal server news.com.au. „Jestli nemilujete Čínu, jste náš nepřítel,“ zaznělo mimo jiné v Sydney.

Druhá strana naopak kritizovala brutalitu policie a žádala o solidaritu a podporu proti tyranii. „Svobodu Hongkongu,“ citoval pokřik demonstrantů deník Herald Sun.

Číňané v současnosti tvoří téměř desetinu těch obyvatel Austrálie, kteří se v této zemi nenarodili.

Hongkong, dříve britská kolonie a od roku 1997 zvláštní správní území Číny, zažívá už dva a půl měsíce velké demonstrace. Jejich účastníci požadují kromě jiného větší demokratičnost politického systému.

Obávají se, že zvláštní práva, která má Hongkong garantovaná do roku 2047, bude komunistická Čína dále přiškrcovat.

