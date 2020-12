Austrálie mění hymnu, oznámil před koncem roku premiér. V první sloce se upraví jedno slovo

Australský premiér Scott Morrison oznámil pár hodin před koncem roku 2020 změnu textu hymny. Změna platná od 1. ledna má zdůraznit roli a význam původních národů v dějinách země, píše agentura AFP. Austrálie má svou vlastní hymnu teprve od roku 1984, před tím používala britskou skladbu God Save the Queen. Canberra 21:32 31. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Australský premiér Scott Morrison | Foto: AAP Image/Lukas Coch | Zdroj: Reuters

V první sloce písně Advance Australia Fair se mění slova. Její začátek dosud zněl „Australians all let us rejoice/For we are young and free (Australané, radujme se všichni za to/jak jsme mladí a svobodní). V nové verzi se bude zpívat „one and free“, neboli „jednotní a svobodní“.

Podle premiéra Scotta Morrisona změna hymny „uznává, že naše národní historie vyplývá z dědictví více než 300 původních národů a jazykových skupin“.

Morrison uvedl, že díky tomu je Austrálie „nejmultikulturnější zemí na světě“. Změnu hymny podporovala i opozice. Těsně před koncem roku ji schválil i generální guvernér David Hurley, který oficiálně zastupuje v Austrálii britskou panovnici. Jeho role v ústavním zřízení Austrálie je v podstatě čistě formální.

Koloniální minulost a historické dědictví původních národů jsou v Austrálii stále citlivým tématem, píše agentura AFP. Potomci původního obyvatelstva Austrálie, takzvaní Austrálci, dnes tvoří dvě procenta populace země, kde žije zhruba 25 milionů lidí.

Na začátku letošního roku se v australských městech uskutečnily demonstrace proti policejnímu násilí, kterému čelí Austrálci. Demonstrující poukazovali, že v uplynulých 30 letech zemřelo při policejních zásazích přes 400 lidí z této národnostní skupiny.

Píseň Advance Australia Fair složil Skot Peter Dodds McCormick, který se do Austrálie přestěhoval v roce 1855. Píseň byla poprvé zahrána na veřejnosti v roce 1878. Skladbu si za svou národní hymnu vybrali Australané v referendu v roce 1977.