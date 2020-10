Australské Melbourne uvolňuje další opatření. Po sto dnech mohou obyvatelé vycházet z domu

Australské město Melbourne a stát Viktorie čeká od úterní půlnoci další vlna uvolnění protikoronavirových opatření. V pondělí to oznámil to premiér státu Viktorie Daniel Andrews. Po více než sto dnech uzavření budou moci obyvatelé města, kde žije zhruba pět milionů lidí, volně vycházet z domu. Do 9. listopadu ale bude platit pravidlo, že se nemohou vzdálit více než 25 kilometrů od svého bydliště, uvedla agentura Reuters.

