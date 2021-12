Premiér Austrálie řekl, že evropské armádní vrtulníky nahradí americké. ‚Nesplňovaly cíle,‘ zdůvodnil

Oznámení přichází necelé tři měsíce poté, co Austrálie zrušila dohodu o nákupu francouzských ponorek a objednala ponorky s jaderným pohonem, které využívají americkou a britskou technologii. Krok tehdy Paříž hluboce rozlítil.

Austrálie disponuje 47 víceúčelovými vrtulníky Taipan navrženými společností Airbus, které měly sloužit až do roku 2037, trápily je ale časté poruchy. Austrálie je přestane používat a nahradí je 40 vrtulníky amerického výrobce Lockheed Martin. Přezbrojení vyjde Canberru na sedm miliard australských dolarů (113 miliard korun).

Premiér Scott Morrison uvedl, že Austrálie zlepšuje své obranné schopnosti a v tomto ohledu si vybudovala dobrá partnerství, zejména se Spojenými státy.

„Taipany nesplňovaly své cíle. Je to jednoduché,“ řekl Morrison. „A my chceme zajistit, aby naše obranné síly měly nejlepší možné vybavení k obraně této země, a to Black Hawky zajistí,“ dodal.

Ministr obrany Peter Dutton uvedl, že nové vrtulníky přiblíží australské vrtulníkové letectvo letectvu Spojených států, což je vzhledem k nestabilitě v regionu důležité hledisko.

Čína již dříve vyjádřila nevoli nad záměrem Austrálie pořídit nové ponorky na jaderný pohon a prohlásila, že je od USA a Británie nezodpovědné vyvážet své jaderné technologie. Podle australské opozice vláda promrhala miliardy dolarů špatnými rozhodnutími kolem mnoha svých obranných zakázek.