Australská policie pokutovala na nelegální bohoslužbě desítky lidí, jen pár hodin před zpřísněním opatření

Více jak 30 lidí dostalo v neděli večer v západním Sydney pokutu ve výši 1000 australských dolarů (asi 15 tisíc korun) za to, že se zúčastnili nelegální bohoslužby v tamním kostele Blacktown Christ Embassy Sydney. Australská policie skupinu objevila díky upozornění, a to jen několik hodin před tím, než začaly platit přísnější protikoronavirová opatření. Informoval o tom deník The Guardian. Sydney 22:03 23. srpna 2021

Policisté do kostela podle britského serveru The Guardian přišli v neděli kolem půl osmé večer poté, co dostali hlášení o porušování vládních nařízení. Uvnitř objevili přibližně 60 lidí včetně dětí, jak poslouchají kázání.

Sydney je přitom považované za jedno z ohnisek koronavirové nákazy, někteří účastníci bohoslužby ale podle policie pocházeli i z jiných koronavirem zasažených oblastí.

Za nedodržení protiepidemických opatření proto musí 30 z účastníků jednotlivě zaplatit 1000 australských dolarů (asi 15 tisíc korun). Postih neminul ani kostel, který dostal pokutu ve výši 5000 dolarů (asi 78 tisíc korun), píše The Guardian.

Australský policejní ministr byl případem podle svých slov „šokovaný“ a dodal, že pokud mohou velké katedrály přenášet mše online, můžou to samé dělat i malé kostely.

„Církve jsou zde, aby hlásily poselství naděje a lásky,“ prohlásil s tím, že podobné ohrožení komunity považuje za mimořádné.

Lidé v ohniscích koronavirové nákazy v Sydney mají zákaz nočního vycházení a po celém státě Nový Jižní Wales platí povinnosti nošení roušek všude mimo domov. Celý stát se momentálně nachází v lockdownu, policie proto zvýšila kontroly. Uzavírka může skončit nejdříve 28. srpna, v okolí Sydney potom 30. září.

Nový Jižní Wales za sobotu zaznamenal rekordních 830 nových infekcí covidem-19 a tři úmrtí. Proti opatřením a zejména omezení pohybu mezi státy v rámci Austrálie však už protestovala část obyvatel, někteří z nich kvůli tomu byli i zatčení.