Zmizela před 103 lety. První australskou válečnou ponorku našel v hloubce 300 metrů podmořský dron

Pro Austrálii má objevení ponorky především symbolický význam. Ponorka HMAS AE1 byla vůbec prvním podobným australským plavidlem a zároveň prvním, které země ztratila během bojů první světové války.

Austrálie vyřešila svou největší novodobou námořní záhadu | Foto: Ministerstvo obrany Austrálie

Současně to byla první ztráta ponorky na straně států Dohody během první světové války. Na palubě 55 metrů dlouhého plavidla bylo celkem 35 námořníků - Australanů, Britů a také Novozélanďana.

Ponorku se podařilo najít až na třináctý pokus. V hloubce 300 metrů pod hladinou ji objevil podmořský dron.

Významný den pro námořnictvo a celou zemi

Opakované pátrání podle viceadmirála australského námořnictva Timothyho Barretta dokazuje vytrvalost námořníků v tom najít své zesnulé parťáky i dlouho poté, co se ztratili.

Austrálie po 103 letech objevila ponorku, která zmizela na začátku bojů první světové války | Foto: Ministerstvo obrany Austrálie

„Není to jen významný den pro námořnictvo a pro celou zemi, je to zároveň hořko-sladký moment. Sladký proto, že se podařilo vyřešit záhadu, která visela ve vzduchu celých 103 let. Zároveň hořký kvůli tomu, že cílem mise bylo najít těla námořníků. Mužů, kteří obětovali svůj život službě vlasti, a to se nám nepodařilo,“ uvedl Barrett.

Doufá prý, že objevení lodi poskytne úlevu všem pozůstalým a jejich příbuzným. Je podle něj také jasným signálem pro současné námořníky, že je jejich země nikdy nehodí přes palubu.

Australské námořnictvo a úřady teď po objevení lodi chce vyjednávat s Papuou-Novou Guineou o tom, jak na místě objevu vytvořit připomínkové místo.

Z Británie do Austrálie

Ponorka na vodu poprvé vyplula v Británii pouhý rok před svým potopením. Do Austrálie doplula až v květnu roku 1914 a její cesta z britského Portsmouthu do Sydney přes Suezský průplav byla vůbec nejdelší cestou, jako do té doby ponorka urazila.

Po vypuknutí první světové války se podílela na operaci s cílem obsadit německé pacifické kolonie v dnešní Papui-Nové Guineji. Pouhý den po úspěšném splnění mise zmizela při bouři ve vodách kousek od přístavu Rabaul.