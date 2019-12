Nejméně 12 obětí si již v Austrálii vyžádala vlna požárů. Ve městě Mallacoota lidé utekli na pláž

Mezi aktuálně potvrzenými oběťmi jsou otec a syn, kteří se pohřešovali ve městě Cobargo v Novém Jižním Walesu. Dvojice se podle australských médií snažila chránit svůj dům před ohněm. Další člověk se dál pohřešuje ve městě Belowra, které leží nedaleko Cobarga. Další čtyři lidé jsou nezvěstní ve státě Victoria. Detaily o nich ale místní úřady nesdělily.

Od začátku požárů zemřelo v Austrálii nejméně dvanáct lidí. Už v pondělí zahynul 28letý dobrovolný hasič. Jeho hasičský vůz převrátil na střechu mimořádně silný vítr. Další dva jeho kolegové nehodu přežili, utrpěli ale zranění. Při nehodě menšího vozu utrpěl vážná zranění i další hasič.

Ve městě Mallacoota, které leží asi 400 kilometrů východně od Melbourne, muselo 4000 lidí, především turistů, opustit domy, ve kterých přebývali, a hledat útočiště před blížícím se požárem na pláži. Nebe nad Mallacootou se podle fotografií na sociálních sítí zbarvilo do ruda. Podle premiéra státu Victoria Daniela Andrewse se úřady připravují na evakuaci lidí z pláží.

V úterý meteorologové očekávají na jihovýchodě Austrálie teploty až 44 stupňů Celsia. V některých městech ve střední části kontinentu by se rtuť teploměrů měla vyšplhat až 45 stupňům.

Tradiční novoroční ohňostroj v Sydney se ale navzdory tomu konat bude. Hasiči po prvotních námitkách s oblíbenou silvestrovskou atrakcí souhlasili a udělili pro její konání výjimku. Například australská metropole Canberra kvůli trvajícímu suchu a požárům ale novoroční ohňostroje zrušila.

