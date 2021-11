Austrálie chystá opatření proti trollům na sociálních sítích, postih mají řešit přímo organizace

Australská vláda má velké plány s bojem s nenávistí na internetu. Připravuje nové zákony. Provozovatelé sociálních platforem jako Facebook nebo Twitter by díky nim měli právně fungovat jako vydavatelé - byli by tedy odpovědní za zveřejňovaný obsah. Za případné pomlouvačné nebo nenávistné komentáře uživatelů by jim tak hrozil postih. Detaily plánů vlády premiéra Scotta Morrisona zjišťoval Český rozhlas Plus. Canberra 23:47 29. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Australský premiér Scott Morrison | Foto: AAP Image/Lukas Coch | Zdroj: Reuters

„Chci zajistit, že Australané budou online v bezpečí. Děti, ženy, všichni. Naše vláda na tom už pracuje. Snaží se zajistit, aby pravidla, která existují ve skutečném světě, platila i online,“ oznámil k uvedení australský premiér Scott Morrison.

„Není tu místo pro lidi, kteří někoho anonymně obtěžují, urážejí a jinak ubližují. Ve škole, doma, v kanceláři nebo na ulici bychom takové útoky nepřijali, neměli bychom je tedy přijímat ani online. Každý by měl nést odpovědnost za to, co zveřejní. Pokud sociální média dělají trollům digitální štít, pak za to taky musí nést odpovědnost,“ dodal Morrison.

Nový systém má zaručit odstranění nenávistných a pomlouvačných příspěvků a identifikaci webových trollů - to ovšem jen s jejich souhlasem.

Australské soudy by pak ale měly mít možnost přinutit provozovatele platforem, aby odhalili totožnost trollů i bez jejich výslovného souhlasu. To má umožnit případný právní postih.

Jednoduchý a rychlý systém

Nová legislativa počítá s jakýmsi standardizovaným systémem stížností, který by si měly povinně všechny platformy vytvořit. Měl by být jednoduchý a rychlý. Pokud by pak měl nějaký uživatel pocit, že je terčem pomlouvačného útoku, sdělil by to provozovateli platformy právě prostřednictvím toho systému stížností.

Provozovatel by následně vyzval strůjce toho pomlouvačného útoku, aby své pochybné vyjádření z platformy odstranil.

Pokud to autor zmíněného příspěvku neudělá, pak se ho provozovatel zeptá, jestli může jeho osobní údaje - tedy i jméno - předat onomu stěžovateli. Když odmítne, pak může provozovatel celou kauzu předat soudu.

Povinnost pro všechny uživatele

Nabízí se také otázka o předávání právních informací. Právně musí mít novelu australští zákonodárci velice pečlivě ošetřenou. Zatím třeba není jasné, jaká uživatelská data by provozovatelé platforem museli sbírat, aby dokázali vyhovět požadavkům nových australských zákonů.

Jasné už ale je, že se má ta povinnost předávání osobních údajů pro identifikaci vztahovat nejen na nové uživatele jednotlivých platforem, ale na všechny uživatele, kteří jsou k dispozici. O všem ještě mají jednat odborní právníci.

S novinkou vláda přichází krátce po přelomovém verdiktu australského nejvyššího soudu. Ten rozhodl, že vydavatelé mohou být stíháni za komentáře uživatelů na veřejných online fórech. Zpravodajské společnosti jako CNN už proto Australanům zablokovaly přístup na svůj Facebook.

Návrhy zákonů by měly být hotové příští týden, parlament by je měl dostat k posouzení počátkem příštího roku.