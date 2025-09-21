Austrálie, Spojené království a Kanada před jednáním Valného shromáždění OSN uznaly Stát Palestinu

Austrálie, Británie a Kanada v neděli formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři této trojice zemí. V prohlášeních premiéři Británie, Kanady a Austrálie Keir Starmer, Mark Carney a Anthony Albanese zdůrazňují, že teroristické hnutí Hamás nesmí v budoucí správě Palestiny hrát žádnou roli.

Britský premiér Keir Starmer

Očekávané uznání Státu Palestina oznámil Keir Starmer v prohlášení před jednáním Valného shromáždění OSN (ilustrační foto) | Foto: Alberto Pezzali | Zdroj: Reuters

„Aby byla oživena naděje na mír pro Palestince i Izraelce a dvoustátní řešení, Spojené království dnes formálně uznává Stát Palestinu,“ uvedl v neděli britský premiér Keir Starmer v prohlášení, které zveřejnil na síti X.

Kanada jako první z velkých západních ekonomik ze skupiny G7 v neděli rovněž rozhodla o uznání Státu Palestina, chvíli před Starmerem to oznámil premiér Mark Carney. 

Australský premiér Anthony Albanese uvedl, že Austrálie uznává legitimní a dlouhodobé aspirace palestinského lidu na vlastní stát. Společné prohlášení všech tří lídrů premiéři zveřejnili na sociální síti X.

Spojené království nyní formálně uznává Stát Palestina navzdory hlasitému odporu ze strany USA a Izraele, píše agentura AP a upozorňuje, že Starmerovo oznámení následuje po oznámeních Kanady a Austrálie, což se jeví jako koordinovaná iniciativa zemí Commonwealthu.

„Tváří v tvář rostoucí hrůze na Blízkém východě jednáme tak, abychom udrželi při životě možnost míru a dvoustátního řešení. To znamená bezpečný Izrael vedle životaschopného palestinského státu – v současné době nemáme ani jedno,“ říká Starmer na začátku videa zveřejněného krátce před zasedání Valného shromáždění OSN, která se bude konat příští týden v New Yorku.

Starmer ve videoprohlášení také uvedl, že v nadcházejících týdnech Británie uvalí sankce na další představitele palestinského hnutí Hamás, které označil za brutální teroristickou organizaci. „Naše výzva k opravdovému dvoustátnímu řešení je přesným opakem jejich nenávistné vize,“ řekl na adresu Hamásu britský premiér.

Zároveň upozornil, že toto řešení není odměnou pro Hamás, podle Starmera totiž znamená, že Hamás nemůže mít žádnou budoucnost, žádnou roli ve vládě i v oblasti bezpečnosti.

Palestinu jako stát už letos uznaly Španělsko, Irsko a Norsko. Očekává se také, že Stát Palestinu později během dne oficiálně uzná také Portugalsko.

