Austrálie bojuje s rozsáhlými požáry i rekordním vedrem. Premiér přislíbil návrat z dovolené

Kouř z desítek lesních požárů i rekordní vedra sužují Austrálii. Oheň již spálil miliony hektarů ploch, zničil stovky budov a vyžádal si osm lidských životů. Premiér Scott Morrison, který odjel podle úřadů na dovolenou, přislíbil okamžitý návrat zpět do země. Sydney 8:18 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oheň v Austrálii už od září zničil téměř 800 domů a vyžádal si osm obětí | Zdroj: Reuters

Hasiči stále bojují s více než stovkou požárů. Nejhorší situace je ve státech Queensland a Nový Jižní Wales, kde platí od čtvrtka sedmidenní výjimečný stav.

U Sydney, hlavního města státu Nový Jižní Wales, jsou celkem tři ohniska. Město je zahalené kouřem a lidé často vycházejí z domů s rouškami. Zdravotníci zaznamenali desetiprocentní navýšení telefonátů záchranné službě. Důvodem jsou většinou dýchací potíže.

Kvůli silnému větru a suchu se ale oheň šíří dál. Jak uvádí agentura Reuters, důrazné varování před lesními požáry už vydaly i úřady v sousedním státě Jižní Austrálie. Hasiči se totiž nepříliš úspěšně pokoušeli ze vzduchu hasit oheň v turisty oblíbené vinařské oblasti Adelaide Hills. Plameny se zde dostaly nebezpečně blízko k domům obyvatel.

Osm obětí

Oheň v Austrálii už od září zničil téměř 800 domů a vyžádal si již 8 obětí. Při posledním případu přišli o život dva dobrovolní hasiči v Novém Jižním Walesu. Na jejich vůz spadl při zásahu nedaleko Sydney strom. Další tři hasiči byli během incidentu zraněni.

Britský Guardian uvádí, že do ovzduší tam od letošního srpna kvůli požárům uniklo kolem 250 milionů tun oxidu uhličitého, což je skoro polovina ročních uhlíkových emisí pro tuto zemi. A sezona lesních požárů bude nejspíše trvat ještě několik týdnů.

Austrálii sužují i vysoké teploty, jen během tohoto týdne padly dva teplotní rekordy. První ohlásili meteorologové v úterý, kdy průměrná teploty stoupla na 40,9 stupně Celsia, čímž byl překonán rekord z roku 2013. Už o den později ale rtuť teploměru stoupla na nové historické maximum a to o celý jeden stupeň na 41,9 stupňů Celsia.

Kritika premiéra

Australský premiér Scott Morrison si během požárů vysloužil ostrou kritiku. Před pár dny totiž vyrazil se svou rodinou na dovolenou na Havaj. Informace, která byla později potvrzena místními úřady, vyvolalo u Australanů, kteří bojují s požáry i vysokými teplotami, rozzlobené reakce. Kromě protestů na sociálních sítích vyrazili také lidé do ulic.

Morisson už na situaci zareagoval a slíbil, že svou dovolenou předčasně ukončí a vrátí se do Sydney. „Hluboce lituji, pokud jsem urazil některého z mnoha Australanů postižených hroznými požáry vegetace tím, že jsem v tuto dobu vyrazil s rodinou na dovolenou. Vzhledem k aktuálním tragickým událostem se vrátím do Sydney, jakmile to bude možné zařídit“ řekl v rozhovoru v rádiu 2GB a zdůraznil, že o situaci týkající se požárů je pravidelně informován.