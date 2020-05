Vyprostil velrybí mládě z protižraločích sítí. Teď Australanovi hrozí pokuta skoro půl milionu korun

Na málokoho lépe sedí rčení „pro dobrotu na žebrotu“ než na Australana, který se u australského Zlatého pobřeží v malé loďce vydal zachránit velrybí mládě zapletené do protižraločích sítí. Muži, kterému se podařilo mládě vyprostit, přestože u sebe měl jen nůž, nyní hrozí pokuta až 27 000 australských dolarů (asi 445 000 korun), protože poškozování sítí chránících pobřeží před žraloky je trestné - stejně jako přílišné přibližování se k velrybám. Sydney 7:08 20. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velryba | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podle zpravodajského serveru news.com.au velrybí mládě zapletené do sítí zahlédl brzy ráno muž, který létal nad mořem s dronem a který se novinářům představil jen jako Django. Ohlásil případ úřadům, ale hodiny utíkaly a pomoc nikde. Muži došla trpělivost, skočil do loďky a vzal věci do vlastních rukou.

„Mám problém,“ řekl Django novinářům. „Tenhle den mě asi vyjde dost draho, ale to je jedno. Platí tu nějaké zákony a je to tak, jak to je. Myslím si, že většina lidí by udělala to, co já. Občas za to zkrátka musíte zaplatit,“ dodal.

V jakém stavu je zachráněné velrybí mládě, není známo, ale poté, co ho muž vyprostil ze sítí, odplavalo na volné moře.