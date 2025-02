Australští zdravotníci vyhrožovali smrtí židovským pacientům. ‚Nenávist tu nemá místo,‘ řekl premiér

Nemocnice na předměstí Sydney propustila dva zaměstnance kvůli videu, na kterém vyhrožovali smrtí židovským pacientům a odmítali je vyšetřit. S odvoláním na policii australského státu Nový Jižní Wales to napsal web stanice BBC. Canberra 6:51 14. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Incident vyšetřuje policie a státní úřad pro dohled nad zdravotní péčí | Zdroj: Printscreen, TikTok

„Provedeme důkladné vyšetřování, abychom se ujistili, že nedošlo k žádným neblahým následkům (pro pacienty). Rychlé prozkoumání nemocničních záznamů ale neodhalilo nic neobvyklého,“ řekl ministr zdravotnictví Nového Jižního Walesu Ryan Park.

Zdravotnické zařízení na sydneyském předměstí Bankstown s oběma zaměstnanci rozvázalo pracovní poměr a policie je nyní vyšetřuje.

Video na TikToku sdílel Max Veifer, který tvrdí, že pochází z Izraele. Muž vydávající se za doktora Veiferovi na videu říká, že má krásné oči, ale že je mu líto, že je Žid. Pak řekne, že Židy posílá do islámského místa podobnému peklu a rukou udělá gesto podříznutého hrdla. Vtom se na záběru objeví žena, která říká, že Židy nebude léčit, ale že je zabije, napsal web BBC.

„Tyto antisemitské komentáře hnané nenávistí nemají v našem zdravotním systému a nikde v Austrálii místo. Osoby, u nichž se zjistí, že se dopustily trestných antisemitských činů, budou čelit plné síle našich zákonů,“ řekl australský premiér Anthony Albanese, který video označil za odporné a ohavné.

Záznam se objevil necelý týden poté, co Austrálie přijala přísnější zákony proti trestným činům z nenávisti kvůli vlně antisemitských útoků. V posledních měsících totiž po celé zemi došlo k několika žhářským útokům a pomalování domů, aut a synagog.

Policie v Novém Jižním Walesu minulý měsíc našla karavan plný výbušnin. Na začátku loňského prosince pak dva maskovaní muži vhodili hořlaviny do synagogy, kde se modlilo několik lidí. Jeden člověk utrpěl popáleniny, ostatním se podařilo uprchnout zadními dveřmi.

Od 7. října 2023, kdy na Izrael zaútočilo palestinské teroristické hnutí Hamás, načež izraelská armáda zahájila rozsáhlou vojenskou odvetu v Pásmu Gazy, se počet případů antisemitismu v Austrálii zčtyřnásobil. Vzrostl také počet fyzických útoků na Židy, a to z jedenácti v roce 2023 na 65 v roce 2024, napsal server The Times of Israel.