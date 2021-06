‚Před střetem ještě přidal plyn.‘ V Arizoně vjel řidič do cyklistů, několik z nich je v kritickém stavu

Řidič pickupu najel v sobotu do několika účastníků charitativního cyklistického závodu poblíž amerického města Show Low ve státě Arizona. Šest cyklistů bylo převezeno do nemocnice v kritickém stavu. Pětatřicetiletý podezřelý se snažil z místa incidentu ujet, policie ho ale dostihla a postřelila. Okolnosti a motiv činu policie zatím blíže nekomentovala, svědci na místě ale popsali, že muž najel do cyklistů úmyslně. Show Low (USA) 12:28 20. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidič pickupu najel v sobotu do několika účastníků charitativního cyklistického závodu poblíž amerického města Show Low | Foto: Jim Headley / The White Mountain Independent | Zdroj: Reuters

Podle mluvčí místních úřadů se kromě šesti kriticky raněných dva cyklisti dostavili do nemocnice po vlastní ose. Jednoho z vážně poraněných lékaři dopravili helikoptérou do větší nemocníce poblíž města Phoenix.

Policie uvedla, že pickup značky Ford najel do závodníků, kteří jeli v kategorii starších 55 let. Podle jednoho ze svědků jelo auto v protisměru, načež přejelo přes tři pruhy a zamířilo přímo do závodníků. Údajně se přitom nesnažilo zastavit a řidič ještě před střetem přidal plyn. Vrazil do mnohých cyklistů a nakonec jej zastavil sloup telefonního vedení.

Policie uvedla, že pickup značky Ford najel do závodníků, kteří jeli v kategorii starších 55 let | Foto: Jim Headley / The White Mountain Independent | Zdroj: Reuters

V tu chvíli se k vozidlu seběhli další cyklisté a snažili se řidiče dostat ven, ten však zacouval a snažil se ujet. Policie jej pak dostihla a postřelila, okolnosti samotné honičky jsou však dosud nejasné. Nachází se v kritickém, ovšem stabilním stavu.

„Naše komunita je z tohoto incidentu v šoku a naše modlitby směřují k raněným a jejich rodinám,“ uvedla mluvčí policie Kristine Sleighterová.