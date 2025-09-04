Auto v Berlíně najelo do lidí. Na místě je několik zraněných, řidiče policie zadržela

V Berlíně najelo auto do lidí, na místě je několik zraněných včetně dětí, uvedl bulvární list Bild. Okolnosti incidentu zatím nejsou jasné. Podle listu Berliner Morgenpost policie uvedla, že šlo o nehodu.

Německá policie v Drážďanech

Policie řidiče na místě zadržela (ilustrační foto)

Auto vjelo do lidí krátce po 13.00 ve čtvrti Wedding, která leží severozápadně od centra německé metropole.

Těžké zranění utrpěla jedna žena, podle listu Bild vychovatelka, lehce zraněno je několik dětí. Podle Bildu policie řidiče na místě zadržela. Najet do lidí měl podle tamních médií omylem.

Připravujeme podrobnosti.

