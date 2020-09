Na chorvatsko-maďarských hranicích stál 13 hodin český autobus. Řidič měl konflikt s celnicí

Na chorvatsko-maďarské hranici na přechodu Letenye zůstal v neděli kolem půl druhé ráno stát autobus s českým zájezdem, který směřuje z dovolené do Česka. Stalo se tak poté, co jeden z řidičů měl mít incident s maďarskou policistkou. Informaci serveru iROZHLAS.cz potvrdil majitel cestovní kanceláře Jaroslav Havlák. Na místě asistovali i zaměstnanci českého velvyslanectví. Autobus podle majitele stále neodjel a zpoždění je již více než 13 hodin. Letenye (Maďarsko) 15:52 13. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autobus zůstal stát na maďarské hranici Letenye | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

K incidentu mělo dojít při nočním přejezdu do Česka mezi jedním z řidičů a maďarskou policistkou. „On si tam chtěl něco natočit na mobil, policistka k němu přišla zezadu, šáhla mu po tom telefonu a řidič ji v tom strčil na zem,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz majitel liberecké cestovní kanceláře Haptour.

Na cestě z Prahy do Hamburku havaroval autobus FlixBus. Většinu zraněných již nemocnice propustily Číst článek

Konfliktem se podle Michala Dudáše z tiskového odboru ministerstva zahraničí zabývala kriminální policie. „Asistovala tam i naše ambasáda. Cestujícím pracovníci zprostředkovávali vodu a hygienické potřeby,“ řekl s tím, že autobus je již v pohybu.

Ministerstvo zatím nemá přesné informace o tom, co se na místě stalo. „Nemůžu zatím říct, co se stalo. Zpoždění bylo zřejmě zapříčiněno tím, že pět lidí z autobusu podávalo vysvětlení,“ mínil Dudáš.

Společnost vyslala na místo náhradní řidiče, kteří dopraví autobus zpět do Česka. „V autobuse je asi 50 lidí. Doufám, že by měli do hodiny odjet,“ řekl majitel redakci ve tři hodiny odpoledne.

Děti mohly spát. A pak už ne

„Došlo k incidentu mezi řidičem a policistkou na hranici, vyšetřuje to kriminální policie Maďarska. Vyslýchají svědky, až budou vyslechnuti svědci a sepíšou se protokoly, bude autobus propuštěn,“ řekl ČTK kolem 14:00 telefonicky konzul Juraj Varga. „Podrobnosti incidentu velvyslanectví nezná,“ dodal Varga.

„Přijel chorvatský celník, který nám sdělil, že máme vystoupit z autobusu, ale děti můžeme nechat spát. Kousek jsme popojeli a přišla maďarská celnice. Prohlásila, že nesmí v autobusu nikdo být. Řidič ukázal celnici kufr (zavazadlový prostor), pak přišla druhá maďarská celnice, která chtěla znovu vidět kufry,“ sdělila ČTK Kateřina Macourková, delegátka cestovní kanceláře T Split Tour, jejíž klienti byli mezi cestujícími.

Řidič se ženou se podle ní chvíli dohadovali. „Nato si řidič chtěl vyfotit identifikační čísla celnice a volat na ambasádu. Podařilo se mu jednu celnici v budce vyfotit, otočil se a chtěl se podívat do telefonu, načež ho druhá celnice chytla za ruku. On se v pudu sebezáchovy ohnal, snažil se ji setřást a ona upadla. Na řidiče se vrhli celníci, nasadili mu pouta a odvedli ho,“ řekla Macourková.