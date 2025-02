Až 68 tisíc firem ve Francii může vyhlásit bankrot. Stovky lidí protestovaly proti propouštění v Michelinu

Až 68 tisíc firem může letos ve Francii vyhlásit bankrot. Ve své analýze na to upozorňuje bankovní skupina BPCE, podle které je ohrožených na 240 tisíc pracovních míst. Propouštět plánuje například gumárenská společnost Michelin, která chce uzavřít dva závody na západě Francie. Před sídlem společností proti tomu protestovaly stovky zaměstnanců. Clermont-Ferrand (Francie) 12:09 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest ve francouzském Choletu proti propouštění v Michelinu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Poslali sem desítky policistů, aby nám zabránili protestovat uvnitř budovy. Symbolicky jsme na okna vylepili naše pracovní čísla, aby si všichni dokázali představit, kolik to je 1200 lidí. I v tom nám chtěli policisté zabránit, takže to bylo taky vypjaté. Možná ještě nějaké střety budou. Jde nám o život,“ vysvětluje Radiožurnálu Bastien You.

You pracuje v továrně v západofrancouzském městě Cholet, kterou chce společnost Michelin zavřít stejně jako další fabriku ve městě Vannes. Celkem plánuje propustit přes 1250 lidí.

Stovky demonstrantů před budovou Michelinu zapalují dýmovnice, světlice i petardy. Tváří v tvář těžkooděncům skandují hesla jako „Michelin, Michelin, vrah“ nebo „1200 eur minimálně“, což je částka, kterou požadují jako odstupné.

„Chceme od Michelinu získat co nejvíc peněz, abychom to zvládli. Víme, že bude velmi těžké najít jinou práci. Teď zavírá hodně fabrik. Máme kolegy, kteří jsou v Michelinu dvacet až třicet let. Ta práce je zničila a teď po padesátce budou muset hledat novou práci,“ dodává You.

Těsně před důchodem bude novou práci hledat i osmapadesátiletý Thierry: „Měl bych jít do důchodu za tři roky. Mám ženu a čtyři děti. Jsou sice velké, ale ještě jsou v domě. Musím splácet hypotéku. Zdaleka nejsem v téhle situaci sám.“

Pneumatiky z Asie

Společnost Michelin zaměstnancům slíbila, že jim pomůže a stejně tak i zasaženým regionům. Propouštění zdůvodňuje vysokými cenami energií, inflací a obecně zhoršenou konkurenceschopností Evropy.

Zákazníci prý dávají přednost levnějším pneumatikám z Asie před prémiovými výrobky. S tímhle vysvětlením ale nesouhlasí Domique Leclair, který pracuje ve fabrice Michelinu na předměstí Clermont-Ferrand.

„Pracuji v továrně Gravanches, kde se vyrábějí pneumatiky pro luxusní vozy jako třeba Ferrari. Michelin na tom vydělává obrovské peníze, ale vedení je to pořád málo. Zamrazili nám platy a chtějí, abychom byli stále flexibilnější,“ upozorňuje Leclair.

Propouštění ohlásily i další velké firmy jako třeba síť supermarketů Auchan nebo ocelárny Arcelor Mittal. Podle bankovní skupiny BPCE letos může bankrot ve Francii vyhlásit rekordních 68 tisíc firem, což je ještě víc než loni.

Jde o podniky, které mají málo zakázek, potýkají se s tvrdou konkurencí nebo nezvládnou splácet půjčky uzavřené během pandemie covidu. Situaci komplikuje i pomalý hospodářský růst, který se letos podle výhledu francouzský centrální banky má pohybovat kolem 0,9 procenta.

