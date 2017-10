'Až ji budou rozdávat zadarmo, třeba po ní sáhnu.' V USA se začaly prodávat paměti Ivany Trumpové

Vychovala je především ona, ale teď je svět vnímá hlavně jako děti amerického prezidenta. Tak se dá stručně vystihnout, proč Ivana Trumpová vydala svou knihu pamětí Raising Trump. Ta se hodně zaměřuje právě na výchovu tří dětí, které má se svým bývalým manželem Donaldem Trumpem. V New Yorku se pro ni jako jeden z prvních vypravil i americký zpravodaj Českého rozhlasu. New York 10:00 11. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Ivany Trumpové v newyorském knihkupectví | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Ve velkém knihkupectví na Páté avenue na novinku rodačky z tehdejšího Gottwaldova narazíte hned na prvním pultu, byť se modrá kniha s dávnou fotkou Ivany a jejích malých tří dětí krčí až u podlahy.

Dokonce se prodává se zaváděcí akční slevou 20 procent. Pro členy věrnostního programu 30 procent, láká k nákupu jeden ze zaměstnanců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V knihkupectví v centru New Yorku natáčel zahraniční zpravodaj Jan Kaliba

U pokladny jsem vůbec první, kdo si paměti Ivany Trumpové za několik hodin od vydání koupil. Fronty se tu stojí na jiného autora. Za chvíli začne pastor T. D. Jakes podepisovat svou novou knihu o profesním a osobním rozvoji.

Na autogram čeká i dívka, která ze všech oslovených reaguje na knihu Ivany Trumpové nejpozitivněji. Sice o ní neslyšela, ale prý až ji budou rozdávat zadarmo, tak po ní třeba sáhne.

Při letmém průzkumu marně hledám někoho, kdo by o knihu jevil zájem. Další ze zákaznic prohlašuje, že na cokoliv spojené s Trumpem je alergická.

„Nemůže tam psát o ničem, co by mě zajímalo. Nemám k ní žádný respekt, ačkoliv uznávám to, jak zůstala po rozvodu v klidu a zticha. Tohle beru spíš jako takový vtip. Ta rodina mě ale vůbec nezajímá, jen jsem slyšela, že její otec byl moc hodný člověk a při tom ošklivém rozvodu se postaral o jejich děti,“ uvedla zákaznice.

Donalda Trumpa bývalá žena v knize tituluje coby milého přítele a patří mu i jedno z věnování.