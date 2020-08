Až Putin nebude Lukašenka potřebovat, zbaví Bělorusy diktátora a tyrana, říká analytik Stulík

Protesty v Bělorusku neutichají a v Rusku byl zřejmě otráven opoziční politik Alexej Navalnyj, který běloruskou opozici podporoval. „Souvislost tam je, ale spíš časová. Svět se věnuje běloruským protestům, které posloužily jako kouřová clona,“ míní seniorní analytik programu Kremlin Watch David Stulík z think-tanku Evropské hodnoty. Interview Plus Praha/Minsk 21:09 27. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seniorní analytik programu Kremlin Watch David Stulík z think-tanku Evropské hodnoty | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Proč svět včetně Evropské unie nedokáže sledovat a dostatečně reagovat na obojí, Stulík vysvětluje:

„Z osobní zkušenosti vím, že to dělají ti stejní pracovníci ministerstev zahraničí unijních zemí a je to pro ně neuvěřitelná zátěž. Je to jedna z ruských strategií: vytvořit několik kauz najednou, aby se protistrana nemohla všemu věnovat na 100 procent,“ podotýká bývalý diplomat.

Rusové se podle něj velmi zajímají o dění v Bělorusku, přičemž některá ruská média Lukašenkův režim podporují, ale jiná naopak ukazují brutalitu ozbrojených složek proti demonstrantům.

„V ruských státních sdělovacích prostředcích se o Lukašenkovi mluví jako o tyranovi a diktátorovi. Jsou tam lidé, kteří ho otevřeně kritizují. Nic z toho samozřejmě není náhoda, jsou to dobře naplánované informační operace,“ míní Stulík s tím, že Rusko má několik scénářů.

„A v každém z nich drží Rusko zlatou akcii. Každý scénář nejbližšího vývoje v Bělorusku bude takový, která bude Rusku vyhovovat a bude ho kontrolovat,“ zdůrazňuje analytik.

A dodává: „Lukašenko se stává pouhou loutkou a Rusko ho bude používat, dokud bude schopný zajistit prosazení ruských zájmů. Ještě do voleb se snažil Rusku vzdorovat, ale nyní je zahnaný do kouta. Je odevzdán na milost i nemilost Putinovi.“

„Bratrská pomoc“

Stulík ovšem vylučuje možnost ruské vojenské intervence, v případě Ukrajiny totiž Putin poznal, že „bratrská pomoc“ může vyvolat odpor. A podobné by to mohlo být i v případě Běloruska. Západ by navíc musel na Rusko uvalit ještě tvrdší sankce.

„Jakmile Putin nebude Lukašena potřebovat, vstoupí do hry. Zbaví běloruskou veřejnost tyrana, který nechal střílet do vlastních lidí.“ David Stulík

„I ruská veřejnost je unavená Putinem a jeho neustálým válčením. Některá protestní hnutí by se mohla ze Sibiře rozšířit i do dalších měst a to on nechce. Má ale řadu instrumentů, jak intervenci zakrýt. A už k tomu dochází,“ varuje analytik s tím, že v zemi už působí ruští poradci, kteří organizují akce na podporu Lukašenka.

Do Běloruska totiž podle Stulíka přilétají z Ruska vojenské speciály i letadla tajných služeb. „Od té doby se v zemi objevují akce na podporu Lukašenka. Do té doby, než tam tato letadla přistávala, k tomu nedocházelo,“ dodává analytik s tím, že si lze všimnout podobného rukopisu, jaký Rusko použilo před lety na Ukrajině.

Kost v krku

Zájem na otravě Navalného měl podle Stulíka nejen prezident Vladimir Putin. Opoziční politik byl zároveň „kostí v krku“ oligarchů, kteří zosobňují Putinův systém. Navalného protikorupční fond například zmapoval působení cateringových firem Jevgenije Prigožina, kterému se přezdívá Putinův kuchař.

„Fond vyšetřoval, jak Prigožin kontroluje firmy, které dodávají jídlo do moskevských škol, kde došlo k otravě dětí. Z rozhodnutí soudu měl fond vyplatit milion dolarů za poškození pověsti, proto se Navalnyj rozhodl fond zlikvidovat,“ popisuje Stulík.

Dodává, že Prigožin dluh od soudu vykoupil a vyplatit mu ho nyní musí Navalnyj osobně: „Prigožin řekl, že jestliže Navalnyj zemře, tak ho nebude na onom světě uhánět. Ale dokud žije v jakémkoli stavu, tak z něj dluh vymlátí. Doslova to tak řekl.“

Německý magazín Der Spiegel spekuluje, že Navalnyj byl otráven jedem novičok. Podle dcery zavražděného ruského politika Borise Němcova Žanny stojí za otravou Kreml a šlo o látku, která je ve výzbroji armády.

„Možná se najde vykonavatel, ale ne zadavatel. Jako tomu bylo u Borise Němcova nebo Anny Politkovské.“ David Stulík

„Máme dostatek indicií, že to tak mohlo být. S největší pravděpodobností se jedná o bojovou látku, kterou v soukromých laboratořích nelze vyvíjet. Je vyloučeno, že by to byli amatéři,“ doplňuje analytik.

„Dochází k tomu, co se čekalo. Že po takzvaném referendu, které Putinovi přisoudilo doživotní prezidentství, začne čištění politické scény o opozičních představitelů. Není náhoda, že Navalnyj byl první: je to výhrůžka ostatním, že se ně podobného může stát i jim,“ uzavírá.

