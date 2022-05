Evakuace vojáků z Azovstalu: část zraněných odvezli na území pod kontrolou proruských separatistů

Z jihoukrajinského Mariupolu obklíčeného ruskou armádou se podařilo evakuovat na 260 ukrajinských vojáků. Přes dva měsíce byli pod silnou palbou v areálu mariupolských oceláren Azovstal. Jejich evakuaci potvrdilo ukrajinské ministerstvo obrany. Dohodu o převozu raněných Ukrajinců předtím oznámilo Rusko. Od zpravodaje z místa Mariupol 9:50 17. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Anna Malyarová potvrdila, že z Azovstalu bylo evakuováno 53 zraněných do Novoazovsku | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Anna Malyarová potvrdila, že z Azovstalu bylo evakuováno 53 zraněných do Novoazovsku. To je asi 20 kilometrů na východ od Mariupolu. Je to území, které je pod kontrolou takzvané Doněcké lidové republiky. A dalších 211 zraněných převezli humanitárním koridorem do Olenivky na území kontrolovaném Ukrajinou.

Podle jakého klíče zraněné rozdělili, není zřejmé. Pravděpodobně ty nejtěžší případy odvezli do nejbližší nemocnice v Novoazovsku, ty lehčí nebo středně těžké na území pod kontrolou Ukrajinců. Maljarová upřesnila, že evakuace zraněných stále pokračuje, protože v podzemí Azovstalu bylo podle odhadů více než 600 nemocných a zraněných lidí.

Zatím není známo, kolik přesně ruských válečných zajatců Ukrajinci předali ruské straně. A co bude s těmi Ukrajinci, kteří se dostali do rukou Rusů nebo spíše separatistů, to také není jasné. Ti si na ně velmi dlouho brousili zuby. A to, že jsou v Novoazovsku, nesignalizuje vůbec nic dobrého. Zřejmě to bude předmětem ještě velmi složitého vyjednávání. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už řekl, že hrdiny potřebujeme živé.

Generální štáb ukrajinských sil vydal prohlášení, podle kterého posádka Mariupolu „splnila stanovené bojové úkoly. Obránci Mariupolu na sebe vázali obrovské množství sil protivníka, to je asi 17 taktických skupin, dohromady 20 tisíc vojáků, což dalo ukrajinské armádě možnost připravit a vytvořit obranné linie jinde, především tedy v Záporoží a na území Doněcké oblasti. A tam teď úspěšně čelí jednotkám agresora,“ napsal ve svém prohlášení generální štáb.