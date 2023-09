Kosťantynivku před několika měsíci zasáhly rakety. Češi předali městu nové azylové centrum a sanitku

Čeští a slovenští dárci se složili na opravu a vybavení nového azylového centra v Kosťantynivce, která se nachází jen pár kilometrů od válečné linie v Donbasu. A přidali i sanitku. Centrum má sloužit lidem bez přístřeší a také jako takzvaná Stanice nezlomnosti pro místní obyvatele v době raketových a bombových útoků. Od stálého zpravodaje Kosťantynivka 11:37 22. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi předali městu Kosťantynivka nové azylové centrum | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Potlesk před přestřižením červené pásky si vysloužil český podnikatel Alois Zwesper, jeho přátelé, sponzoři a paní Olga Olexijevna Krasikovová, ředitelka azylového zařízení.

Před pár měsíci o několik kilometrů dál rozmetala původní centrum města ruská raketa S-300 a několik jeho obyvatel v troskách zahynulo.

Náhradní prostory město našlo v nepoužívané ubytovně. Budova byla v dezolátním stavu, okna byla rozbitá tlakovou vlnou, protože nedaleko přiletěla jedna z raket nebo leteckých bomb.

Alois Zwesper pomohl do ubytovny převézt velké profesionální pračky ze zničených budov. Také městu dodal a částečně zaplatil plovoucí podlahu nebo cement. Na Ukrajině pomáhá už od začátku ruské invaze.

„Vojáci, kterým jsem pomáhal na Chersonsku, byli převeleni sem, takže jsem také začal jezdit na Bachmut. Tak jsem poznal Olgu, které jsem předával humanitární pomoc, a po měsíci srovnali ten dům raketami,“ vysvětluje Alois.

Přitom pan Alois Zwesper pomáhá jen se svými kamarády. „Já jsem nikdy s velkými organizacemi nedělal. Na začátku války jsme s přítelkyní vařili na hranicích a od té doby jedu pořád dokola,“ vypráví.

Kosťantynivka je panu Aloisovi a sponzorům vděčná, jak říká i vojenský správce města Oleksij Roslov: „Díky pomoci z České a Slovenské republiky se podařilo azylové zařízení obnovit a lidé tady, zvláště v zimě, budou mít veškeré podmínky k životu.

„A děkujeme také za další sanitku – bude sloužit k přepravě nemocných a zraněných nejen do zdejších nemocnic, ale i do Dnipra, protože složitější případy tady nejsme schopní léčit. Je to velká pomoc,“ dodává.

Určitě to není poslední česká a slovenská pomoc tomuto zraněnému městu.