Lži a špína, prohlásil generální prokurátor Ukrajiny. Vadí mu kritika kvůli Babčenkově ‚vraždě‘

„Reakce včerejšího oznámení teroristického útoku (Babčenkovy vraždy, pozn. red.) v Kyjevě byly u celého mezinárodního společenství bezprecedentně stejné. Na rozdíl od ukrajinské politiky,“ cituje Lucenkova slova ukrajinská stanice Hromadske.TV.

„Značná část ukrajinské politiky dávala od současné vlády ruce pryč, žije totiž touhou (vládu) změnit. Zatímco celý svět projevuje Ukrajině solidaritu,“ vyčetl generální prokurátor kritikům.

Veřejnosti pak připomněl rok 2001 a teroristický útok z 11. září. Ve Spojených státech by se nic takového stát nemohlo, prohlásil. „Neumím si představit, že by americká opozice z útoku na dvojčata, který spáchala Al-Káida, obvinila prezidenta nebo úřadujícího šéfa CIA. Tam by se to prostě stát nemohlo. A proto jsou USA mocnou zemí,“ pustil se Lucenko do ukrajinské politické opozice.

Nezůstal však jenom u ní. „Bohužel v naší zemi platí, že většina politiky i část občanského sektoru využívá každé příležitosti nejen k útoku na vládu, ale také k útoku na zemi,“ řekl. Hlavním terčem jsou přitom podle něj bezpečnostní složky státu, které zodpovídají za ochranu občanů i za boj proti teroristům.

Jako příklad takových nespokojenců uvedl někdejší hlavu SBU Valentina Nalivajčenka, odvolaného z postu krátce po revoluci na Majdanu, poslance Jehora Soboleva či Michaila Saakašviliho.

„Tančit na kostech a krvi, abyste získali politické body v parlamentních volbách, které jestě ani nezačaly, je v zemi ve válce nemorální,“ prohlásil Lucenko. „Špíně a lžím“, které se „hrnou na zákonodárný a bezpečnostní systém Ukrajiny“, je prý třeba udělat přítrž.

'Vražda' Arkadije Babčenka

Ruský opoziční novinář a hlasitý kritik Putinova režimu Arkadij Babčenko dnes žije v kyjevském exilu poté, co z Ruska uprchl kvůli výhružné kampani a obavám o svoji bezpečnost. Ukrajinská policie v úterý oznámila, že se Babčenko stal obětí atentátu.

Ve středu odpoledne se však novinář objevil živý na tiskové konferenci SBU a tajná služba prozradila, že jeho smrt zinscenovala. Podle svých slov kvůli tomu, aby překazila skutečný plán na Babčenkovo odstranění, za nímž stáli ruští zpravodajci. SBU také sdělila, že díky úspěšné zastírací akci dopadla organizátora atentátu: ukrajinského občana, který prý od Rusů na zařízení vraždy obdržel 40 tisíc dolarů (zhruba 900 tisíc korun).

