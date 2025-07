‚Babička s nabíječkou.‘ Francouzská seniorka nabízí běžencům energii pro jejich mobilní telefony

Už přes dvacet let Brigitte Lipsová otevírá svou garáž migrantům, ve které jim nabíjí powerbanky, holicí strojky a hlavně telefony, které jsou často to nejcennější, co u sebe mají. Nikdo ji tu neřekne jinak než „Mamie charge“ neboli babička s nabíječkou:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z francouzského Calais

„Ano, mám takovou přezdívku. Když ale přijdou sem, tak mi neříkají babičko, ale maminko. Babička nabíječka je přezdívka, která se mezi migranty rozšířila a slouží spíš k lokalizaci místa.“

U Brigitte v garáži je teď zhruba 30 migrantů – mladších kluků. Někteří popíjejí kávu nebo čaj, sedí na lavičce, jedí toasty s džemem, přitom si nabíjejí telefony a powerbanky. „Každý den mám zhruba 50 až 60 lidí. Přicházejí stále noví. Garáž otevírám třikrát denně. Od 8 do 9 ráno – dnes až do tři čtvrtě na deset, protože přišli pozdě. Pak ještě kolem poledne a v podvečer,“ říká Brigitte.

‚Fotbal bez přistěhovalců neexistuje.’ Hráčky Angel City podpořily demonstranty v Los Angeles Číst článek

Skladba migrantů, kteří k Brigitte přicházejí, se v průběhu let mění. Dřív ve své garáži vítala Súdánce, Indy, Afghánce, teď prý hlavně Eritrejce, kteří prchají před diktátorským režimem. Mezi nimi je i 25letý muž s kapucí, který věří v lepší budoucnost na britských ostrovech:

„Dorazil jsem do Calais před třemi týdny. Cesta byla náročná, musel jsem přeplout Středozemní moře, pak jsem se dostal do Itálie, Švýcarska a do Německa, kdy mi odmítli azyl,“ popisuje.

Cesta přes chladné moře

Letos přišlo do Calais víc migrantů i v zimě, což podle Brigitte dřív nebývalo: „Je šílené se vydávat na moře, které má osm nebo deset stupňů. Nevíme, kolik lidí na té cestě zemřelo. Někteří se popálili. Slaná voda v kombinaci s palivem vede k vážným popáleninám.“



Brigitte bydlí nedaleko bývalé „džungle“, což je migrační tábor, který byl zrušený. Kousek odtud je moře a pláž, odkud migranti vyrážejí na nebezpečnou cestu přes kanál La Manche v malých loďkách do Velké Británie. V těchto dnech je ale moře rozbouřené, fouká silný vítr, prší a ta cesta by byla ještě nebezpečnější, takže migranti vyčkávají.

Migrace je snadný cíl, dá se za ni leccos schovat. I ve volbách má roli, říká polská humanitární pracovnice Číst článek

„Migranti začali používat nafukovací čluny tak před sedmi nebo osmi lety. Na čaj a kávu ke mně chodili mladíci, kteří do Velké Británie nakonec dopádlovali, protože motor přestal fungovat. Trvalo jim to 21 hodin. Ještě předtím se migranti přivazovali k podvozku kamionů.“

Teď přijeli její přátelé z farnosti a převezli jídlo – tuňákový salát, brambory a teď rozdávají migrantům.

„Je potřeba jim pomoct. Mají hlad. Minulý týden bylo hrozné horko. Dát jim trochu jídla a vody, to je to nejmenší co můžeme udělat.“

Kritika od sousedů a policie

Ne všichni mají ale stejný přístup. Sousedi Brigitte si postavili vysokou zeď, aby se prý na migranty nemuseli dívat. Výhrady má taky policie: „Občas přijedou policisté a říkají mi, že to, co tady dělám, není správné,“ vysvětluje Brigitte.

Kniha, kterou Brigitte vydala | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Kniha, kterou Brigitte vydala | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Brigitte má pro jistotu u sebe slzný plyn, který zatím nikdy nepoužila. Konfliktů už ale řešila několik: „Tehdy tu byl jeden Syřan, který v Calais zůstal opravdu dlouho. Byl starší, unavený a hodně špinavý. Předběhl ostatní a vzal si pět, šest chlebů. Poprosila jsem ho, aby nepředbíhal a choval se klidně. Špatně si to vysvětlil, hodil po mě ty chleby, začal mi nadávat a chtěl se na mě vrhnout. Ostatní ho ale zadrželi. Neměla jsem strach, protože tu byli ostatní.“

Brigitte toho za ty roky zažila mnoha. Vzpomíná například na jednu kurdskou ženu, která chtěla studovat ve Velké Británii. Vybavuje si taky jednoho muže z Kuvajtu, který prý cestoval na falešný český pas psaný na jméno Dvořák.

S některými migranty je Brigitte stále v kontaktu a některé příběhy sepsala do knihy – jak jinak než s názvem „Mamie Charge“, tedy babička s nabíječkou.