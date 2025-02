‚Babičky proti pravici.‘ Spolek seniorů před volbami v Německu varuje před nebezpečími extremismu

Na erfurtském náměstí stojí malý stánek, který přitahuje velkou pozornost kolemjdoucích. Vypadá jako další z agitačních míst některé ze stran, která se ještě v samotném závěru kampaně pokouší získat hlasy voličů. Na stole jsou rozložené letáky, samolepky pletené čepice a různé odznáčky.

Nadřazenost německé kultury a tradiční genderové role. Autoritářská AfD dává jasnou vizi, říká analytik Číst článek

Rozdíl je, že tenhle stánek provozují seniorky a senioři z organizace Omas gegen Rechts (Babičky proti pravici), kteří chtějí varovat před nebezpečím krajní pravice. Někteří se pohybují i po okolí a oslovují místní, kteří na ně reagují většinou pozitivně. Občas se najde někdo, kdo se s nimi pustí do hádky, ale zbytek lidí jim často přispěje do kasičky nebo jim aspoň podá ruku.

„Omas gegen Rechts vznikla v roce 2017 ve Vídni a od té doby se rozrostla na stovky skupin po celém Německu,“ říká mi čtyřiašedesátiletá Edeltraut, která rozdává kolemjdoucím letáčky. Upozorňují třeba na pošlapávání demokratických hodnot. „V Erfurtu jsme už několik let registrovaný spolek a zaměřujeme se především na boj proti pravicovému extremismu, proti AfD a proti nenávisti, která roste,“ vysvětluje.

„I když naše jméno může být matoucí,“ dodává stejně starý Bernhard, který je u stánku spolu s Edeltraut, „není to jen o ženách. Aktivně se zapojují i muži. Naší společnou věcí je boj za demokracii, za lidská práva, proti nenávisti a extremistům.“

4:10 Útok v Mannheimu byla poslední kapka, říká volič. Téma bezpečnosti je pro antisystémové strany klíčové Číst článek

Skupina Omas gegen Rechts nezůstává pouze u oslovování mladších generací, obrací se i na ty, kteří prožili válku a dobu totalitních režimů. Mnozí z nich mají osobní zkušenost s tím, co znamená žít v čase, kdy krajní pravice v Německu rostla.

„Ještě si dobře pamatuji na svého dědečka, kterého nacisté odvlekli z Norimberka do Polska, aby tam plnil vojenskou službu,“ vzpomíná Bernhard. „Vede mě to k tomu, abych i dnes bojoval proti opakování historie. Mladí lidé často nemají takovou osobní zkušenost, a právě proto je naším úkolem je informovat.“

Na otázku, jestli mají při svých akcích někdy strach, odpovídají s klidem. „Když jsem s ostatními, nebojím se,“ říká Edeltraut. „Ale když jdu sama, občas si radši sundám tuhle svoji placku, protože vím, že bych mohla narazit na lidi, kteří nebudou mít pochopení.“ Poklepává si na bílý odznáček s velkým nápisem Omas gegen Rechts.

23:41 Expertka Lizcová: Integrace cizinců v Německu? Společnost je unavená a naráží na kapacity institucí Číst článek

I přes občasné hrozby a verbální útoky, které zažívají, se senioři a seniorky v boji proti krajní pravici nezastaví. „Naším cílem je ukázat, že jsme tu a že se nebudeme bát stát proti extremismu,“ uzavírá Edeltraut.

A co budou dělat, pokud AfD skutečně v německých parlamentních volbách zvítězí? „Boj bude pokračovat,“ říká Bernhard. „I kdyby AfD vyhrála, my neustoupíme. Jako starší lidé máme větší svobodu v názorech, protože jsme už prožili svůj život a víme, jaké nebezpečí z extremismu plynulo v minulosti.“

Loučíme se ve chvíli, kdy ke stánku přichází pán jen o něco málo mladší než členové Omas gegen Rechts. Ještě za chůze kroutí nesouhlasně hlavou a vykřikuje „Vždyť tady všem věšíte jen bulíky na nos! Zbytečně lidi strašíte!“

Divám se na situaci trochu nervózně a čekám, co bude. Jedna z babiček se pánovi odhodlaně staví do cesty a začíná s ním klidně diskutovat. I přes to, že je odpůrce jejího aktivismu hodně hlasitý a emotivní, zůstává pevně na svém místě a vytrvale se snaží vést konstruktivní diskuzi.

„To se stává často, důležité ale je neustoupit a nenechat se odradit,“ pokrčí rameny jeden ze seniorů a pokračuje v rozdávání svých letáčků. Zvou na sobotní demonstraci proti krajní pravici a AfD, kterou Omas gegen Rechts pořádají společně s dalšími občanskými spolky.