Babiš a StB. 'Věřím, že soudy přijmou naše důkazy jako jediné,' říká šéf slovenského protitotalitního ústavu

Šéf slovenského Ústavu paměti národa Ondrej Krajňák má za sebou rušný čtvrtek. Ústavní soud dal jeho instituci za pravdu a zrušil rozhodnutí nižších soudů, podle kterých je Andrej Babiš (ANO) v svazcích StB veden jako agent neoprávněně. Jen o pár hodin později ale parlament schválil zákon, který Krajňákovou pozici výrazně oslabuje. Rozhovor Bratislava 19:40 11. října 2017 Předseda správní rady Ústavu paměti národa Ondrej Krajňák | Foto: Tomáš Benedikovič | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Ondrej Krajňák vysvětlil, jak vidí obě události a co bude rozhodnutí soudu znamenat pro spor ústavu s Babišem.

Co si myslíte o rozsudku ústavního soudu?

Pro Ústav paměti národa je to klíčové a průlomové rozhodnutí. Mám pocit, že po mnoha letech bylo pravdě a spravedlnosti učiněno zadost, protože Ústavní soud v plné míře uznal námitky ústavu v tomto sporu. Namítali jsme, že nám bylo upřeno právo na spravedlivý rozsudek. Ale soud šel ještě dál, mluvil i o pasivní legitimaci. My jsme přece nebyli původci spisů StB, a proto bychom ani neměli být žalováni.

Mluvil také o tom, že samotní příslušníci Statní bezpečnosti jsou nedůvěryhodní svědci a neměli by u těchto soudů vypovídat, protože existuje zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu. Na základě tohoto zákona se odsuzuje komunistický režim a s ním i zločinecká organizace, ve které tito příslušníci pracovali. Je faktem, že alespoň jednou lhali – buď tehdy, když evidovali, nebo dnes, když říkají, že spisy byly vyfabrikovány.

Rozhodnutí soudu v kauze Babiš Krajský soud v Bratislavě letos v lednu pravomocně rozhodl, že Andrej Babiš byl ve svazcích Státní bezpečnosti uveden neoprávněně. Ústavu paměti národa si ale u Ústavního soudu stěžoval, že při procesech byly porušeny jeho práva. Podle ústavu ve prospěch Babiše například svědčili bývalí příslušníci StB, kteří by mohli být stále vázaní mlčenlivostí. Ústavní soud této stížnosti vyhověl a případ Andreje Babiše se tak opět vrací ke krajskému soudu. Soud zároveň rozhodol, že v podobných případech už nebude možné žalovat ÚPN.

Ústavní soud rozhodl, že lidé, kteří jsou podezřelí ze spolupráce s StB, už nebudou moci žalovat váš ústav. S kolika lidmi jste se soudili?

Vedli jsme 19 sporů. Není to moc, ale pro nás to je hodně. Jsme malá instituce a museli jsme odolávat a čelit různým tlakům. Jeden z žalobců, který se například objevil ve spisech Státní bezpečnosti jako agent, zažaloval ústav, že byl (žalobce - pozn. red) ve spisech evidován neoprávněně. Žádal odškodné 1 200 000 eur. Soud v Levicích mu nedávno odsouhlasil, že dostane 450 tisíc. Bývalí političtí vězni, kteří pracovali v Jáchymově, dostali jenom 3000. Je to velký nepoměr a velká nespravedlnost. Tento pán by neměl dostat žádné peníze.

My bychom neměli nést důsledky v takových žalobách, které se týkají evidence, protože nejsme nástupnická organizace Státní bezpečnosti. My jsme vznikli 13 let poté, co Státní bezpečnost zanikla, a prakticky jsme její největší kritici a oponenti. A nyní máme podle dosavadních rozhodnutí nést důsledky prohraných soudních sporů s bývalými příslušníky StB. To byl nonsens. Odteď by to už takhle nemělo být.

Potvrdilo podle vás rozhodnutí soudu to, co tvrdí váš ústav, tedy že Andrej Babiš byl agentem StB?

My jsme hned na začátku říkali jedno – naši úlohou není říct, zda Andrej Babiš byl, nebo nebyl vědomý spolupracovník Státní bezpečnosti. Naším úkolem je jenom předložit důkazy. Rozhodnout musí soud. Ústav tuto kompetenci nemá.

Soud se k tomuto nevyjádřil, protože byly jiné věci, o kterých rozhodoval. Ale řekl, že příslušníci státní bezpečnosti by neměli být svědky u soudu. To znamená, že pokud budou na nižších soudech přijaty naše důkazy, hlavně listinné důkazy, tak mám naději, že soud by je měl vzít jako jediné relevantní v úvahu a na základě toho by měl i rozhodnout.

Pro váš ústav to ve čtvrtek nebyla jediná důležitá zpráva. Parlament také prolomil prezidentovo veto a potvrdil zákon, který oslabí vaše pravomoci. Myslíte, že tato změna může být chápána jako jakýsi „trest“ za spor s Andrejem Babišem?

Ať zpytují svědomí ti, kteří tento zákon předkládají. Vnímám to tak, že ÚPN změnou tohoto zákona bude paralyzován. Nebude moc pracovat naplno a i rozhodovací pravomoci nebo závislost či nezávislost předsedy správní rady bude totálně omezena. Pokud to tedy bude trest, tak to bude trest pro instituci "paměti" a ukazuje se, že asi není vůle zabývat se minulostí.